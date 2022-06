Mariah Carey es una cantante con gran trayectoria en el mundo musical y que cuenta con una gran cantidad de temas que la han ayudado a potenciar su carrera, pero, sin duda alguna, su canción más reconocida y que mayores alegrías la he traído es “All I Want For Christmas Is You”.

Desde semanas antes de Navidad, precisamente después del Día de Acción de Gracias, su canción se escucha en los principales centros comerciales de Estados Unidos, en diferentes tiendas y hasta en las miles de casas, dando a entender que ya falta muy poco para tal celebración.

Aunque el principal éxito de dicho tema musical radica en el país norteamericano, no es el único lugar en el que ha tenido gran reconocimiento. Es más, se podría decir que la canción se ha convertido en un himno de la Navidad en muchísimos países.

Si bien el tema en cuestión le ha dado bastante reconocimiento y felicidad en su carrera, esto podría cambiar de la noche a la mañana en este 2022 debido a una denuncia por plagio, en la que se solicita un pago de 20 millones de dólares.

Mariah Carey volvió a los Billboard luego de 17 años de ausencia gracias a "All I Want For Christmas IS You" (Foto: Getty Images)

“ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU” DE MARIAH CAREY

¿POR QUÉ MARIAH CAREY HA SIDO DEMANDADA POR PLAGIO?

El compositor Andy Stone ha decidido interponer medidas legales a través de una denuncia en contra de la cantante estadounidense por la canción navideña que tanto éxito ha conseguido en el mundo entero durante las últimas décadas.

Lo que asegura el autor es que él ya había lanzado al mercado una canción al mercado que lleva el mismo nombre y que fue interpretada por Vince Vance & The Valiants en el año 1989.

Con ello, Stone estaría incumpliendo con los derechos de autor y podría perder mucho dinero, ya que, en caso de ser declarada culpable, podría desembolsar 20 millones de dólares.

¿QUÉ DICE EL COMPOSITOR ANDY STONE?

Según los documentos de la denuncia presentada, la cantante y su productora han cometido actos de enriquecimiento injusto por la apropiación no autorizada del trabajo de la demandante y la buena voluntad asociada con ella.

Además, deja en claro que en ningún momento él ha dado permiso para que se utilice el título del tema que ya estaba registrado bajp su nombre.