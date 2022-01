El líder de la banda La Trakalosa de Monterrey es Edwin Luna, un cantante que no solamente ha sabido distinguirse por su gran voz y por sus canciones que han conquistado a miles de fanáticas, sino que también es reconocido por ser el esposo de Kimberly Flores. Con una personalidad sencilla pero decidida Edwin Luna es considerado un gran artista de la música regional mexicana.

Pese a que, en su momento, fueron varios los rumores respecto a una crisis matrimonial en la pareja, tanto Edwin Luna y Kimberly Flores supieron sacar adelante su matrimonio y continúan como una de las parejas más estables del ambiente artístico de México.

Como cantante, Edwin Luna ha sabido destacar en la música regional de México logrando obtener importantes reconocimientos en distintos países por su gran talento artístico.

Edwin Luna se considera una persona con personalidad explosiva. (Foto: Edwin Luna / Instagram)

LAS 10 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE EL CANTANTE MEXICANO EDWIN LUNA

Edwin Luna es un cantante mexicano que, actualmente, continúa con su gran trayectoria musical, pero hay 10 cosas que los fanáticos deben saber sobre el artista y vocalista de la Banda La Trakalosa de Monterrey.

10. INCURSIONÓ EN YOUTUBE

El cantante Edwin Luna también ha incursionado en la plataforma digital de YouTube donde sus videos ya tienen miles de visualizaciones y continuará entregando lo mejor de sí para su público.

9. TIENE CARÁCTER FUERTE

El cantante también confesó -según el portal lamejor- que una de sus características es ser una persona muy explosiva. Esto, en algún momento, le jugó una mala pasada debido a las precipitaciones que tuvo de las cuales no se siente orgulloso.

Edwin Luna y su esposa, Kimberly Flores, en año nuevo. (Foto: Edwin Luna / Instagram)

8. LE TEME AL FRACASO

Otra de las característica del cantante es que le tiene miedo al fracaso, por tal motivo, siempre le pone mucho empeño a cada una de las cosas que realiza.

7. JUGABA FÚTBOL AMERICANO

Si bien en la actualidad Edwin Luna se dedica únicamente a su carrera musical, se debe tener en cuenta que durante su adolescencia también jugaba fútbol americano en su ciudad, Monterrey. Cuando viajó junto a su madre a Estados Unidos también perfeccionó sus habilidades en este deporte.

6. PRACTICÓ BALLET FOLKLÓRICO

Desde los 9 años de edad Edwin Luna se dedicó a bailar ballet folklórico y participaba en cuanto evento había. Esto ocurrió hasta cuando tenía 17 años, luego dejó de lado todo esto por una lesión que sufrió practicando fútbol americano.

5. LO LLAMAN “ARTURO”

Edwin Luna confesó que su verdadero nombre es Edwin Arturo Luna López. A pesar que fue bautizado así, él aún no se acostumbra y prefiere que le llamen Edwin Luna. Para sorpresa de todos, reveló que cuando se porta mal su madre lo llama “Arturo”, su segundo nombre.

Edwin Luna celebrando la navidad junto a su esposa Kimberly Flores. (Foto: Edwin Luna / Instagram)

4. EL ÍDOLO DE EDWIN LUNA

El artista tiene como su ídolo a su padre, Miguel Luna, un cantante que perteneció al grupo “El Palomo y el Gorrión”. Desde muy pequeño Edwin Luna admiró a su padre debido a que fue todo un ejemplo para él.

3. EDWIN LUNA FUE DETENIDO POR LA POLICÍA

Durante su adolescencia Edwin Luna fue detenido por la policía. Pero no fue por un motivo grave, pues, solamente lo detuvieron por pelearse con uno de sus compañeros de la secundaria.

2. HA LOGRADO UBICARSE ENTRE LOS MEJORES CANTANTES

Con solamente 34 años, Edwin Luna ha conseguido ubicarse entre los cantantes más exitosos en el género regional de su país. Nació un 6 de septiembre de 1987 en Monterrey (México). Es reconocido por ser intérprete de canciones como “Pa’ que me quite las ganas”, “A mí también me dijo”, “La bestia”, “Un aplauso”, entre otros.

1. SU PRIMERA FANÁTICA

Para sorpresa de sus admiradoras el cantante reveló quién fue su primera fanática. Ella es su madre, debido a que desde que era pequeño siempre confió en él y en su gran talento.