“La niña fresa” y “Ron Roneos”, famosos tiktokers, anunciaron que terminaron su relación sentimental el viernes 16 de junio en medio de acusaciones de violencia. La noticia ha causado mucha preocupación y sorpresa entre sus seguidores, pues en los videos que publicaban en sus cuentas aparentaban ser una pareja perfecta.

Cabe señalar que los jóvenes creaban contenido en pareja en sus redes sociales, donde realizaban sketches en lo que “La niña fresa” actuaba como una muchacha tierna y con dinero al que su pareja la invitaba a lugares más simples y de poco dinero. A partir de esto, ambos se popularizaron en TikTok y ahora cuentan con millones de seguidores.

“Ron Roneos” y Mariana Grimaldi, conocida como “La niña fresa”, expusieron por separado sus versiones de los hechos y se acusaron mutuamente de diferentes tipos de agresiones durante su noviazgo. Todo esto ha causado confusión entre el público. ¿Qué ocurrió exactamente? Aquí te lo contamos.

“Ron Roneos” y “La niña fresa” se acusaron mutuamente de diferentes tipos de agresiones durante su noviazgo (Foto: Niña fresa/ Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON MARIANA GRIMALDI Y RON RONEOS?

El viernes 16 de junio, “La niña fresa” y “Ron Roneos” anunciaron el fin de su relación. Los famosos tiktokers no solo revelaron esto, también dieron a conocer que su romance estuvo lleno de agresiones físicas y psicológicas.

Cabe resaltar que no indicaron que causó la ruptura, pero sí hicieron énfasis en que sufrieron agresiones de ambas partes. De hecho, los jóvenes influencer dieron sus versiones por separado y compartieron evidencias de que se trató de una relación con varias situaciones violentas. ¿Qué han dicho cada uno? Aquí sus versiones:

LA VERSIÓN DE RON RONEOS

“Ron Roneos” reveló que “La niña fresa” presuntamente se autolesionaba y lo amenazaba con denunciarlo por violencia. El joven explicó que era chantajeado cada vez que él buscaba terminar la relación.

También dijo que los videos mostrados por “La niña fresa” son discusiones sacadas de contexto y que las acusaciones en su contra son falsas. “Llevo meses sufriendo violencia en el noviazgo, así reaccionó La Niña Fresa cuando intenté terminarla. Lleva meses chantajeándome con denunciarme falsamente con videos de nuestras discusiones sacadas de contexto y autolesionándose si la termino”, dijo el joven en un video.

“Ron Roneos” reveló que los problemas entre ellos han sucedido desde hace meses atrás, tiempo en el que presuntamente ha sufrido chantajes, violencia psicológica y económica. De hecho, aseguró que su ahora exnovia le debe dinero.

LA VERSIÓN DE MARIANA GRIMALDI

“La niña fresa”, por su parte, compartió un TikTok de aproximadamente diez minutos en donde dio su descargo: “Ron ya había tenido muchos ataques de ira hacia mi persona, había momentos en donde yo tenía que hablarle a mi mamá para que Ron dejara de agredirme verbal y físicamente”, afirmó.

“Había momentos en donde él me quitaba el teléfono, tenía una caja de seguridad en su casa. Yo ya no podía grabarlo, ni pedir ayuda, ni hacer nada”, detalló.

La influencer afirmó que habría tenido miedo de enfrentarse con Ron Roneos, porque él era su manager y tenía miedo de que su carrera se viera afectada si ella le terminaba.

“Yo tenía la ilusión de que Ron en algún momento cambiara y pudieramos cumplir los sueños que teníamos antes de casarnos y tener nuestra familia. Me da mucha pena hacer esto, porque me siento muy estúpida, muy idiota de pensar que un hombre iba a cambiar por el amor, por el apoyo que yo le daba y no es verdad”, dijo entre lágrimas.