Mariana Seoane había alertado a sus seguidores cuando dijo que fue sometida a una intervención quirúrgica, sin dar más detalles de su condición médica. Ahora, el miércoles 7 de diciembre, la actriz mexicana de 46 años contó la verdadera razón detrás de la operación a la que fue sometida y cómo se encuentra en la actualidad. Su relato alarmó a sus seguidores por el delicado momento que estuvo viviendo.

El 29 de noviembre, Seoane publicó una fotografía donde se le veía acostada en una cama hospitalaria, con una bata y una venda alrededor del cuello. La celebridad apareció con una sutil sonrisa y el pulgar levantado. Así anunció que su operación había sido un éxito.

“A mis amigos que son familia escogida, a mi ejército de amor y colegas que no dejan de hacerse presentes. ¡Gracias de todo corazón! Mucho aprendizaje al pasar por este proceso (ya les contaré en cuanto pueda hablar). ¡Un abrazo fuerte hasta el alma!”, escribió la actriz en ese momento.

Por fortuna, su salud se ha ido recuperando de manera rápida y, a una semana de entrar al quirófano, la intérprete pudo reencontrarse con sus fans en redes sociales para contar qué le había sucedido. Conoce aquí lo que le pasó a Mariana Seoane.

Mariana Seoane tras su operación en el cuello (Foto: Mariana Seoane / Instagram)

¿POR QUÉ OPERARON A MARIANA SEOANE?

Mariana Seoane fue operada de un tumor de 3.3 centímetros en la tiroides, en el lado izquierdo de su cuello. El diagnóstico se lo dieron en marzo y, por ello, fue intervenida quirúrgicamente. La actriz mexicana contó que su condición médica es la ideal y que espera recuperarse pronto para volver al trabajo, mientras que reflexiona de lo que le ha pasado.

“Aquí me ven, ¿qué tal?, aquí está mi cicatriz… es mi primera aparición así live (en vivo) desde hace muchísimo tiempo… aprovecho este momento primero que nada para agradecerles tanto cariño, tanta buena vibra, todas las oraciones que hicieron por mí, por mi salud. La verdad estaba muy asustada, no fue fácil”, manifestó en un live que hizo desde su cuenta oficial en Instagram.

Dijo que es una persona muy espiritual, por lo que llegó a la conclusión de que su situación tenía relación con el chakra de la garganta, debido a que, por mucho tiempo, ha callado diversos aspectos de su vida, lo que cambiarán en tanto descansa por la operación.

“Estoy agradecida, muy agradecida porque estoy viva y porque la gran lección para mí ha sido para mí el quedarme callada, de muchas cosas que he vivido, y que ya no debo de callarme, tengo que decir todo lo que pienso, y no significa que uno lo haga de una mala forma, se puede decir que no sin ser agresivo, se puede decir que algo no te gusta de una buena forma”, puntualizó la artista.