“Blonde” es una película durísima, una historia de terror con Marilyn Monroe como víctima de una industria machista y abusadora. Aunque no es una obra maestra, cumple con mostrar este punto y otros matices. Excesiva, no cree en sutilezas. Ana de Armas se juega la vida en esta cinta. Pero el filme de Andrew Dominik, que se ha estrenado en Netflix, también presenta un lado luminoso, al menos en el comienzo, de la relación entre la actriz con Charles Chaplin Jr. y Edward Robinson Jr. al mismo tiempo.

Este detalle, que recorre toda el polémico filme, ha llamado la atención del público y la gran pregunta que ha surgido es si este trío amoroso se concretó en la realidad. En el filme funciona como contrapunto de placer y disfrute en comparación a las otras terribles experiencias de Monroe, ¿pero llegó a suceder de verdad?

Un punto que se debe recordar, en este aspecto, es el carácter ficcional de “Rubia”. La historia es una adaptación del libro homónimo de Joyce Carol Oates. La escritora estadounidense se toma licencias para contar la vida de Marilyn, con una advertencia que abre el libro: no es una biografía, sino una novela.

De esta manera, son muchas preguntas que ha dejado “Blonde” en su inclusión al catálogo de la plataforma de streaming, aludiendo a otras relaciones del ícono popular con J. F. Kennedy, Arthur Miller y Joe DiMaggio. Aquí te contamos cómo fue la relación que mantuvieron Monroe, Charles “Cass” Chaplin Jr. y Edward Robinson Jr.

Ana de Armas junto a Evan Williams y Xavier Samuel interpretando al trío amoroso (Foto: Plan B Entertainment)

¿MARILYN MONROE TUVO UNA RELACIÓN CON CHARLES CHAPLIN JR. Y EDWARD ROBINSON JR.?

No, Marilyn Monroe no tuvo una relación a la vez con Charles Chaplin Jr. y Edward Robinson Jr., como se presentó en la película “Blonde”, basada en la novela de Joyce Carol Oate. La cinta de Netflix se tomó más licencias que el mencionado libro para ahondar en su concepción de la actriz estadounidense.

En el libro “Goddes: The Secret Lives of Marilyn Monroe” de Anthony Summers, una biografía de la celebridad, se cuenta que “Cass” Chaplin llevó a Marilyn a su casa, para que conozca a su familia, en especial a su padre, el legendario Charles Chaplin, quien había quedado maravillado con la joven y quien el recomendó a su hijo que no se enamorara.

Dicha investigación señala que la supuesta relación entre ellos habría durado algunos meses y que la única prueba era esa visita de Marilyn al hogar de los Chaplin. El mismo Cass desliza, en “My Father”, su autobiografía, que ambos habrían salido pero que la relación sentimental no prosperó y que siguieron siendo amigos.

Y así es como, cinco años después Marilyn conoce a Edward G. Robinson Jr. Entre ellos también habría surgido una atracción que se opacó hasta convertirse en una relación amical, de acuerdo al mencionado libro de Anthony Summers.

En conclusión, Marilyn Monroe nunca tuvo una relación al mismo tiempo y consentida por los tres con Charles Chaplin Jr. y Edward Robinson Jr., sino que habrían surgido dos historias fugaces de ilusión entre los involucrados, sin llegar a algo más serio. De esta manera, se trata de una licencia narrativa de “Blonde”.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en la película "Blonde" (Foto: Plan B Entertainment)

