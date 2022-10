Aunque partió hace más de seis décadas, Marilyn Monroe es, sin lugar a duda, un ícono de la cultura pop y de la moda hasta nuestros días, ya que no solo destacó por sus magníficas interpretaciones en la pantalla, sino porque imponía estilo y marcaba tendencia a donde iba. Cómo olvidar la vez que cantó en el cumpleaños del entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, hecho que hizo pensar a muchos que entre ellos existía un amorío y eran amantes.

Si bien, se recuerda la forma tan sensual que cantó, algo que no pasó desapercibido fue el vestido que lució, el cual destacaba su contorneada figura, que dejó boquiabiertos a los asistentes al Madison Square Gardens, aquel 29 de mayo de 1962. “Ahora puedo retirarme de la política después de que me cantaran el feliz cumpleaños de una manera tan dulce y saludable”, señaló Kennedy tras su presentación.

Debido a que esta prenda fue lo último que la actriz y cantante estadounidense usó en público, toda vez que poco más de dos meses fue hallada sin vida en su casa, la prenda ganó mucha fama siendo valorizado en una millonaria cifra. A continuación, conoce cuánto vale.

Marilyn Monroe durante el tournage de la película "Le Prince et la Danseuse" en los estudios de Pinewood près de Londres, el 14 de agosto de 1956 (Foto: AFP)

EL VESTIDO MÁS FAMOSO DE LA HISTORIA

Como mencionamos, Marilyn Monroe usó el famoso vestido en la fiesta de cumpleaños y recaudación del presidente Kennedy en 1962. Actualmente es una pieza de colección valorizada en millones de dólares.

Esta prenda, del diseñador de vestuario Jean Louis, es color nude con transparencias que incluyen miles de cristales cosidos a mano, además tiene un escote en la espalda y es muy ceñido.

¿CUÁNTO VALE EL VESTIDO DE MARILYN MONROE?

En 1962, Marilyn Monroe adquirió el vestido por 1.444 dólares, pero con el paso de los años su valor fue subiendo. En 1999, se subastó a 1′267.500 dólares, convirtiéndose en el más caro. Pero la cifra fue subiendo y en 2016, la franquicia estadounidense Ripley’s Believe It or Not lo adquirió por 4,8 millones de dólares; es decir, 400 veces más de su precio original.

La millonaria suma hizo que la prenda figure en el Libro Guinness de los Récords como el vestido más caro de la historia.

El hombre ve el vestido "Feliz cumpleaños, señor presidente", que usó Marilyn Monroe, el 26 de julio de 1999 en Christies en Nueva York (Foto: Henny Ray Abrams / AFP)

KIM KARDASHIAN USÓ EL VESTIDO

En la Met Gala 2022, el vestido volvió a lucirse en el cuerpo de una mujer, 60 año después. Kim Kardashian fue quien lo usó.

“Es un honor usar el icónico vestido que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar ‘Feliz cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy. Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de 6.000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis. ¡Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la lució. Estoy eternamente agradecida por este momento”, escribió la socialité en su cuenta de Instagram.

Kim Kardashian llega a la Met Gala 2022 en el Museo Metropolitano de Arte el 2 de mayo de 2022 en Nueva York con el vestido de Marilyn Monroe (Foto de Angela Weiss / AFP)

LAS CRÍTICAS LLEGARON

Debido a que se trata de una prenda famosa, se cuestionó en redes sociales que Kardashian la haya usado. No solo ello, ya que se dio a conocer que el vestido sufrió algunos daños. “Las prendas históricas no deben ser usadas por nadie, ni por figuras públicas ni privadas. Es mejor prevenir que lamentar. El trato incorrecto destruirá un objeto para siempre”, señaló en un comunicado el Consejo de Museos Internacionales (ICOM).

Al respecto, Ripley aseguró que había tomado previsiones para evitar daños. ¿Cuáles? Pedir a Kim que no use maquillaje corporal y perder varios kilos. Asimismo, señalaron que ella solo usó el original para la alfombra y luego vistió una réplica. Si bien, siguió todo al pie de la letra, es preciso indicar que cuando Monroe lo vistió, al ser tan ceñido tuvieron que cosérselo antes de salir a cantar.