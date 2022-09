La vida de Marilyn Monroe volvió a acaparar miradas luego que Netflix estrenara en su plataforma una película sobre la glamorosa actriz y símbolo sexual. “Blonde” es el nombre del largometraje basado en novela homónima de Joyce Carol Oates, descrito como un retrato ficticio de la también modelo y cantante durante los años 50 y 60, contado a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades.

Norma Jeane Mortenson nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California Al comienzo de su carrera como actriz se tiñó el cabello castaño de rubio y cambió su nombre, llamándose a sí misma Marilyn Monroe (Monroe era el apellido de su abuela).

La actriz estadounidense conquistó Hollywood en su momento, padeció el amor y cayó en una inestabilidad mental que no la dejaban dormir o estar tranquila. Su fallecimiento, en 1962, hasta el día de hoy, es tema de controversia y polémica, algo que se retomará con el estreno de la película “Blonde”. Pero, ¿cuántos años tenía Monroe cuando murió y cuántos tendría en la actualidad?

La actriz estadounidense conquistó Hollywood en su momento, padeció el amor y cayó en una inestabilidad mental que no la dejaban dormir o estar tranquila (AFP)

¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA MARILYN MONROE CUANDO MURIÓ?

El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta por una sobredosis de barbitúricos en su casa de Brentwood, California. Ella tenía 36 años cuando ocurrió la tragedia; es decir, hace 60 años. Por lo que este 2022 la estrella de Hollywood habría cumplido 96 años de edad.

De acuerdo a la información oficial y los reportes de prensa de ese entonces, la actriz fue hallada desnuda, con un auricular de teléfono en la mano y boca abajo. La artista estadounidense tenía un frasco vacío de 50 cápsulas de Nembutal, según la información policial.

Se informó que Monroe se habría encontrado medicada por su psiquiatra, el doctor Ralph Greenson, quien la halló tendida en su habitación, inerte, tras el llamado de auxilio de Eunice Murray, la mujer que cuidaba de la famosa.

¿QUÉ SE SABE DE LA MUERTE DE MARILYN MONROE?

La primera premisa de los investigadores fue que se habría tratado de un probable suicidio premeditado o involuntario. Dos décadas después, se hizo una nueva autopsia al cuerpo de Marilyn por pedido del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, John Van de Kamp. Esa indagación concluyó que no había nada que respaldara una teoría de asesinato.

A pesar de esa resolución, las teorías sobre la muerte de la artista estadounidense se siguen alimentando hasta la actualidad. Hay ideas conspiranoicas que involucran a los hermanos Robert y John F. Kennedy, la CIA, Jimmy Hoffa y hasta a los extraterrestres.

Marilyn Monroe en un auto (Foto: Getty Images)

La única certeza es que Marilyn Monroe falleció a los 36 años, entre el 4 y 5 de agosto de 1962, en su casa de Brentwood, sin saber que la fama más grande del mundo le llegaría cuando ya no podría padecerla nunca más.

LA CARRERA DE MARILYN MONROE

Después de varios papeles en pantalla, llamó la atención por su trabajo en “All About Eve”, protagonizada por Bette Davis. Su verdadera actuación destacada, sin embargo, se produjo en “Niagara” (1953), un thriller en el que Monroe interpretó a una joven esposa adúltera que conspira con su amante para matar a su marido. Pero fueron sus papeles en “Los caballeros las prefieren rubias” y “Cómo casarse con un millonario” (ambas estrenadas en 1953) que la llevaría a lo más alto de la lista A de Hollywood.

Monroe intentó cambiar a papeles de actuación más serios, estudiando en el prestigioso Actors’ Studio de Nueva York. Obtuvo críticas positivas por su trabajo más matizado en “Bus Stop” (1956), “The Prince and the Showgirl” (1957) y particularmente “Some Like It Hot” (1959).