Ni bien se estrenó “Pesadilla en el paraíso”, el 8 de septiembre de 2022, el programa de Telecinco ya está dando de qué hablar, no solo por los 16 competidores que se convirtieron en granjeros y viven lejos de las comodidades a las que estaban acostumbrados, sino por los acercamientos que se vienen produciendo entre ellos; y no, no nos referimos al tema amical.

Y es que como en todo reality, los vínculos amorosos que podrían surgir, ¿o ya está surgiendo?, darían más contenido y más rating, algo que estarían haciendo Marina Ruiz y Omar Sánchez, quienes pasaron la noche juntos, luego de que ella se convirtiera en capataz y lo eligiera para compartir habitación.

Debido a las travesuras que estarían haciendo, lo cual podremos ver en las próximas emisiones, muchos han comenzado a preguntarse si antes de entrar a la competencia, alguno de ellos habría dejado a una persona especial afuera esperándolo. Si bien, sabemos que Sánchez es el exesposo de Anabel Pantoja, te contamos quién es el novio de la polémica influencer.

La participante de "Pesadilla en el paraíso" es una celebridad en España, donde tiene miles de seguidores (Foto: Marina Ruiz / Instagram)

EL NOVIO DE MARINA RUIZ

El corazón de Marina Ruiz está solo desde abril de este 2022, luego de que Hugo Paz usara su cuenta de Instagram para anunciar la ruptura, algo que la habría tomado por sorpresa y dejado desconsolada, ya que, si bien se estaban dando un tiempo, ella no imaginó que él anunciara el fin de su noviazgo de dos años por redes sociales. Y no era para menos, ya que un mes antes estaban haciendo planes e incluso habían hablado de convertirse en padres.

Visiblemente afectada, pues tenía los ojos hinchados de tanto llorar, decidió salir a dar su descargo en su canal en Mtmad llamado “Sabor a mar”, donde contó que las cosas no funcionaron porque ella se dedicó por completo a él, consintiéndolo en todo lo que quería, y se olvidó de vivir su propia vida.

Cuando Marina Ruiz y Hugo Paz estaba enamorados. Aquí juntos en el canal de la influencer en enero de 2022 (Foto: Sabor a Mar)

“No me preguntéis por qué, yo allí no me hallaba. Me encontraba triste. Yo toda mi vida la tenía hecha en Córdoba, y después de 6 años, era como empezar de cero (…). Yo tenía a mi padre a 10 horas en coche, porque vive en Tarragona, y a mi madre a 4 horas y pico. Yo empiezo a moverme más y más, y también por trabajo, eventos y colaboraciones a los que tenía que ir, viajes, y tal. Él dirá que no, pero sí le molestaba porque hemos tenido broncas por eso”, narró.

Marina Ruiz desconsolada contando los motivos de su ruptura con Hugo Paz (Foto: Sabor a Mar)

“Él estaba acostumbrado a que yo estuviera en casa, pero por circunstancias empecé a estar, cada vez más, para arriba y para abajo (…). Él me dijo que estaba hasta la p*lla de eso. Sentía que estaba viviendo la vida de Hugo, no la mía”, precisó.

El comunicado en redes sociales que lanzó la pareja de Marina Ruiz anunciando el fin de su noviazgo (Foto: Hugo Paz / Instagram)

Debido a que entró soltera y sin ningún compromiso a “Pesadilla en el paraíso”, Marina Ruiz estaría tratando de pasarla super bien durante su convivencia en la granja y ¿por qué no al lado de Omar Sánchez? Si tomamos en cuenta que en 2018, durante su participación de “Mujer y hombres y viceversa”, dio a conocer que su pareja ideal es moreno, más alto que ella, con barba y con tatuajes, el ex de Anabel Pantoja reuniría sus requisitos.