Como si fuera un caso reabierto, la muerte de Mario Biondo ha regresado a la atención de los medios de comunicación por el estreno del documental de Netflix titulado “Las últimas horas de Mario Biondo”, lo cual ha vuelto a poner en le centro de la polémica a la presentadora española Raquel Sánchez Silva, quien fue su esposa entre 2012 hasta el 30 de mayo de 2013, el día que se reportó la muerte del cámara italiano.

La pareja se conoció en “Supervivientes 2011: Perdidos en Honduras”, reality show en el que se enamoraron. Su relación llegó a otro nivel y el 22 de junio de 2012 se casaron en Taormina, Sicilia, tierra natal de Biondo.

A casi un año de su boda, Mario fue hallado muerto en la casa donde vivían los esposos en Madrid. Desde entonces, el fallecimiento de Biondo trajo uno de los casos más mediáticos de España, una herida que se ha retomado por la aparición de la producción televisiva que, incluso antes de su lanzamiento, ya ha generado dudas y controversia.

Raquel Sánchez Silva rehizo su vida y, desde 2014, está en una relación sentimental con Matías Dumont, un productor argentino con el que tuvo mellizos, quienes nacieron el 21 de setiembre de 2015. A pesar de la década que pasó del complejo caso de Biondo, todavía muchos se preguntan qué pasó exactamente con él.

¿CÓMO MURIÓ MARIO BIONDO, EL ESPOSO DE RAQUEL SÁNCHEZ SILVA?

No se ha esclarecido del todo sobre cómo falleció Mario Biondo, el esposo de Raquel Sánchez Silva. Las teorías, investigaciones oficiales y privadas, además como sospechas de la familia del fallecido, han oscilado entre el homicidio y el suicidio. La justicia italiana cerró el caso, pero los parientes insisten en que se indague más.

¿El documental de Netflix resuelve algo? La directora del documental “Las últimas horas de Mario Biondo”, María Pulido, dijo a El Mundo que “el objetivo era ofrecer al espectador toda la información para que pueda valorar el caso por sí mismo” y que “nosotros queríamos hacer una investigación más rigurosa”.

Trabajado desde 2021, la producción tiene 200 horas de grabación y trae todo tipo de documentación y testimonios. Además, contó en un primer momento con la participación de los padres de Biondo, quienes luego dejaron el proyecto al enterarse, sobre la marcha, de acuerdo a su versión, de que no se les había informado de que el documental era producido por el exmánager de Sánchez Silva.

Óscar Tarruella, investigador privado de la familia de Biondo, también cuestionó “Las últimas horas de Mario Biondo” a través de tuits y en un video subido a las redes sociales, donde da su posición de lo que podría traer el documental sin la participación de la familia del cámara italiano.

“Yo colaboré gratis en este documental, que ya he desautorizado, y hablé sobre el primo con la periodista que me entrevistó. Le dije que lo mirara, que investigara y, después de estar en conversaciones con ella, me comunica que tiene que dejarlo. Que la han enviado a Supervivientes”, dijo.

Agregó, sobre el primer forense del caso, que “sé que ellos dirán que realizó una gran labor, diciendo que fue un suicidio. Pero muchos hemos determinado que ese señor mintió. Dijo que había realizado una apertura de cráneo y no lo hizo, que había analizado el contenido del estómago y no lo hizo y se le denunció por falsificación documental. Pero sí creo que saldrá el de la segunda autopsia. Él modificó con rotulador las probetas de las analíticas del finado, lo que hizo que no se puedan demostrar que esas analíticas corresponden a Mario. Además, sugirió que la marca de estrangulación completa era la marca de la corbata con la que se le vistió, posteriormente”.

Aquí puedes ver el testimonio completo de Taruella:

¿QUÉ DIJO RAQUEL SÁNCHEZ SILVA EN EL DOCUMENTAL SOBRE MARIO BIONDO?

Solo hay un texto de Raquel Sánchez Silva en el documental “Las últimas horas de Mario Biondo”, de acuerdo a la prensa española. La presentadora español no ha dado ninguna entrevista sobre la muerte de su esposo.

“Hay un lugar en Formentera llamado El Arco. Está bajo el mar. Es muy hermoso, pintado de corales, con miles de peces y una gran cama de posidonia. Es donde Mario buceó conmigo por primera vez. Quiero que sepas que cuando me tumbo allí le noto a mi lado. Siento que me coge la mano y veo como sonríe”, recoge El Mundo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LAS ÚLTIMAS HORAS DE MARIO BIONDO EN NETFLIX”?

El documental “Las últimas de Mario Biondo” se estrena en la plataforma de streaming Netflix el jueves 3 de agosto a nivel internacional. Para ver la producción, tienes que contar con un suscripción y, luego, hacer click en este enlace.