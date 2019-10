Christian Domínguez sigue en el ojo de la tormenta luego que salió a la luz un video besando a su compañera Pamela Franco cuando al parecer mantenía una relación con la bailarina Isabel Acevedo.

Es así que uno de sus amigos, Mario Hart, comentó que lo apoyaba en el difícil momento que vive. “No hemos tenido comunicación, pero es mi amigo y lo voy a apoyar siempre. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con ciertos comportamientos, pero mi respaldo de amigo siempre lo va a tener”, confesó en una entrevista a un medio local.

Eso sí, el excapitán del “equipo rojo” en Combate dejó en claro que no está a favor de la infidelidad. “Si ya no estás contento con tu pareja, lo mejor siempre será terminar antes de llegar a ser infiel. No es necesario llegar hasta ese punto”, agregó.

Sin embargo, Mario Hart protagonizó un escándalo en el 2016 cuando su entonces pareja, Leslie Shaw, lo acusó de infidelidad con la modelo Olinda Castañeda.

Por el momento, el también piloto de carrera de autos se encuentra casado con Korina Rivadeneyra desde el año pasado, tras una polémica boda fuera de Lima.