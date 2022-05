Para tener un nombre reconocido en el mundo de la actuación en Estados Unidos se requiere muchísimas cosas en conjunto, pues es un ambiente muy complicado y más para una persona extranjera, tal como el caso de Marion Cotillard.

Si bien la actriz de nacionalidad francesa se ganó el cariño de la crítica y los fanáticos de las películas, en el pasado tuvo que lucharla mucho y ello incluyó unas artimañas que en Hollywood son conocidas.

Y es que ella misma, en una reciente entrevista con el diario Le Monde, ha reconocido que en sus primeros años en Estados Unidos se vio en la obligación de inventar un romance con un artista ya afianzado.

EL ROMANCE QUE INVENTÓ MARION COTILLARD

Debido a que era muy complicado que una película francesa ganara algún Oscar en Estados Unidos —”La vida en rosa”—, varios ejecutivos le recomendaron a la actriz que de deje ver mediáticamente con algún colega ya consolidado en Hollywood.

Esta trama es habitual en algunas personas que recién están iniciando una carrera y se podría considerar como un atajo con la finalidad de obtener la atención de los medios de comunicación y así ganar fama en la opinión pública.

“Intentaron presentarme a varios actores no para hacer una película juntos, sino para llamar la atención. Si formaba pareja con un actor americano conocido provocaría más interés, me dijeron. Hubo varios encuentros en los que no entendía qué estaba pasando, pero al final acabé yendo a una de esas citas”, argumentó.

Finalmente, la actriz accedió a ello, aunque dejó en claro que, en ese momento, se encontraba en una relación sentimental que no pensaba abandonar, así que todos ya estaban advertidos de ello.

¿QUIÉN FUE EL PROTAGONISTA ROMANCE INVENTADO?

Si bien la actriz europea reconoció haber efectuado este truco, no quiso que se sepa el nombre del actor que la ayudó, aunque muchos usuarios en redes sociales, han iniciado una serie de teorías no confirmadas, las cuales indican que se trataba del mediático Johnny Depp.

LOS RESULTADOS DEL AMOR INVENTADO POR MARION COTILLARD

Todo hace indicar que todos los involucrados en este hecho terminaron más que satisfechos, ya que Cotillard se llevó el premio a mejor actriz por su interpretación.