Marisela Berti, actriz venezolana de 72 años de edad con una gran trayectoria en telenovelas y películas desde los años 70, está desaparecida de la escena pública debido a un problema de salud que no son nada sencillos y requieren de muchos cuidados y también de varios gastos que, en este caso, son cubiertos por la familia, incluyendo su hijo Álex Walerstein.

Hace unos días, la parte económica de todo lo que significa desembolsos médicos se ha visto resquebrajada, razón por la que Álex Walerstein se ha visto en la obligación de pedir a sus seguidores de las redes sociales que le donen dinero y así seguir pagando el tratamiento de su madre, pues su sueldo como actor no le alcanza.

Como recordaremos, Walerstein está grabando en México la octava temporada de “El señor de los cielos”, producción en la que también trabajó su madre hace unos años bajo el personaje de la embajadora Edith Guzmán. Es por el que el joven artista anda muy preocupado y estresado.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA MARISELA BERTI?

A inicios del 2022, Marisela Berti sufrió un infarto cerebral en el hemisferio derecho, razón por la que tuvo que ser internada de emergencia en un hospital, donde ha ido recuperándose de forma paulatina.

Luego de seis largos meses, la venezolana pudo salir del hospital para continuar la recuperación desde casa, pero hay ciertos detalles que han preocupado mucho debido a todos los gatos, ya que el seguro no cubre con todo.

EL PEDIDO DE ÁLEX WALERSTEIN

A través de un video que publicó en Instagram el actor que hace de “El Greñas” en “El señor de los cielos”, pudimos conocer más a detalle lo que está viviendo en estos momentos. Además, nos enteramos de que está pidiendo apoyo económico para continuar con la mejoría de su madre.

“En enero de este año mi mamá Marisela Berti sufrió un infarto cerebral en el hemisferio derecho. Después de 6 meses en el hospital logró salir del hospital y ahorita estamos en una situación en donde el seguro desgraciadamente no está cubriendo muchos gastos, como son horas de enfermería, terapia física, que es lo que más necesita, y uno que otro medicamento”, fueron primeras palabras.

Luego de eso, el artista pidió que lo apoyen de manera económica porque su salario como actor no le está alcanzando para todo ello.

“Por esta razón me vi obligado a abrir este fondo para pedirles ayuda a ustedes con una donación, compartirlo o lo que puedan. Decidí crear este fondo puesto que mi sueldo actual no me permite ayudar a mi madre como quisiera”, añadió.