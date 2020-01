La actriz venezolana Marjorie de Sousa se hizo conocida mundialmente luego de protagonizar la telenovela Rebeca de 2003. Actualmente, con 39 años, la también modelo pasa uno de los mejores momentos de vida, a pesar que se encuentra envuelta desde hace tres años en una batalla legal en contra de su ex pareja, Julián Gil.

En México, Marjorie de Sousa ha realizado varias entrevistas hablando de su vida personal, hace un mes, en el programa “Montse y Joe”, la venezolana confesó que en su vida hay muchos aspectos que prioriza, como la crianza de su hijo Matías, su carrera, la convivencia con su familia y hasta su tiempo libre.

“Que mi hijo esté bien, que sea un niño feliz, que sea un niño sano, que sea un niño inteligente, con ganas de vivir. Que nadie le borre la sonrisa que siempre me regala… que nunca nada lo perturbe”, dijo la intérprete en aquella entrevista.

Marjorie de Sousa: así mantiene su figura

En la charla confesó que ya no le preocupa encontrar una pareja, ya que por el momento, está muy tranquila con su hijo y su carrera: “Te vuelves un poco egoísta y te relajas, en el sentido de pensar en eso, ya no es una prioridad, porque ahora mi prioridad es criar a este ser bien, hacerlo todo correctamente”.

Marjorie de Sousa abrió su corazón y reveló en el programa de Montserrat Oliver sobre su vida actual. Sin embargo, hace unos días la actriz venezolana contó un detalle de su pasado que sorprendió a todos; esta vez lo hizo en el segmento que Jorge ‘El Burro’ Van Rankin tiene en “Hoy”.

La intérprete reconoció que el haber participado en concursos de belleza le abrió muchas puertas, aunque confesó que las personas más cercanas en su vida no estaban del todo de acuerdo con esto, por lo que entró sin que nadie lo supiera.

Marjorie de Sousa se encuentra envuelta desde hace tres años en una batalla legal en contra de su ex pareja, Julián Gil (Foto: Instagram)

Reveló que desde niña tuvo proyectos pequeños en modelaje y su padre nunca la apoyó, por lo que cuando entró a un certamen para representar a su país lo hizo a escondidas de él, pero que al verla lucirse en la pasarela no lo que más remedio que aceptarlo.

“Si fuera por mi papá yo no hubiera hecho nada. Cuando yo tenía 18 años me llamaron para Miss Venezuela y él no sabía nada, me metí a escondidas. Pero no me gustó cómo me veía yo, me obsesioné tanto con las dietas y los ejercicios que terminé flaquísima, estaba tan delgada que la boca se me veía enorme y lo odié”, dijo Marjorie.

Finalmente, la actriz señaló que una vez que terminó el concurso recibió una oferta para hacer comerciales de Fórmula 1 en Italia y le propusieron que viviera allá, pero le dio miedo y poco después la quisieron para una serie y aunque al principio no quería, finalmente aceptó y empezó a percatarse que ese era su destino.

