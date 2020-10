Hace seis años, Marjorie De Sousa y Pedro Fernández fueron los protagonistas de la telenovela “Hasta el fin del mundo” de Televisa. El melodrama mexicano se convirtió en uno de los programas más vistos del 2014, donde el también cantante interpretó al personaje estelar de Chava Cruz, robándose el cariño del público. Sin embargo, tres meses después del lanzamiento de esta producción de Nicandro Díaz, el actor anunció su salida intempestiva, sin darse ninguna explicación satisfactoria.

La abrupta salida de la estrella mexicana de “Hasta el fin del mundo” se convirtió en motivo de controversia. Si bien, el cantante informó que su renuncia se debía a motivos de salud, lo rumores apuntaban a los celos de su esposa Rebeca hacia la protagonista Marjorie de Sousa como la verdadera razón de dicha partida.

Hasta el día de hoy es un misterio la razón de la salida de Pedro Fernández de la telenovela y mucho de los actores que fueron parte de este melodrama siguen sin conocer el motivo real detrás de esta abrupta decisión y este es el caso de Alan Slim, quien interpretó a un enfermero psicópata en la citada historia.

¿QUÉ HA DICHO ALAN SLIM DE LA SALIDA DE PEDRO FERNÁNDEZ?

En una reciente entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, Alan Slim reconoció que nunca llegó a enterarse de lo que sucedió realmente detrás de cámaras, pero entre el mismo equipo de trabajo circulaban diferentes versiones sobre la decisión de Pedro Fernández.

“No sé exactamente las razones por las que Pedro se salió, pero se decían muchas cosas como que había algún tipo de celos entre la mujer y Marjorie de Sousa, o sea que no quería que le diera besos en escena y de hecho los besos eran horribles […]”, reconoció.

“Yo veía las escenas y decía: ‘es que pareciera que eso que se dice sería verdad’ porque era una cosa tan… Y la gente enojada escribía en las redes sociales de ‘qué mal se ve, o sea por qué se besan así’. Y entonces yo preguntaba y decía: ‘pero quién es el [que no quiere]’ [y me decían] ‘es que Pedrito no quiere besarla bien’”, compartió el también actor de “El señor de los cielos”.

Alan Slim ha contado algunas de las teorías que se sabían sobre la salida de Pedro Infante de la telenovela "Hasta el fin del mundo" (Foto: captura YouTube)

Esta, sin embargo, no fue la única versión que llegó a escuchar Alan durante las grabaciones.

“Luego otros decían que ganaba más en sus palenques y entonces como que no le convenía tanto, pero está raro eso porque sabes perfectamente cuánto te van a pagar desde el principio, entonces no sé, se dicen muchas cosas, leyendas”, aseguró.

Fuera cual fuera el motivo, de lo que no tiene duda el actor es de que el cambio de protagonistas ayudó a distender mucho el ambiente de trabajo.

“Creo que se trabajó un poco más relajado porque creo que había mucha tensión al principio”, dijo.

