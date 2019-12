Marjorie de Sousa ha logrado hacerse un espacio en el mundo de la actuación en México y Estados Unidos. La intérprete venezolana ha contado que ha tenido que trabajar desde cero para alcanzar el éxito que tanto anheló desde que era muy pequeña.

La actriz de 39 años ha tenido varios papeles protagónicos y se ha casado varios veces en la ficción, pero solo una vez en la vida se ha vestido de blanco para decirle ¡Sí, acepto! al actor venezolano Ricardo Álamo y fue hace muchos años atrás cuando tenía 23 años y su carrera recién empezaba a despegar a nivel internacional.

Marjorie de Sousa ha decidió contar muchos detalles de su vida en una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube de la periodista.

¿POR QUÉ SE DIVORCIÓ LA ACTRIZ MARJORIE DE SOUSA?

Marjorie de Sousa ha contado que cuando tenía 23 años decidió casarse y formar una familia al lado del actor Ricardo Álamo, pero su vida como mujer casada a penas duró dos años ya que no acabó como ella esperaba.

“Yo me casé muy chavita porque quería tener una familia como mi mamá, que se casó muy joven, tener hijos… Ese era mi proyecto y pues te das cuenta de que no siempre es igual para todo el mundo”, se sinceró la actriz venezolana.

El matrimonio, sin embargo, no sobrepasó los dos años de vida ya que, como explicó Marjorie, ambos terminaron dándose cuenta de que tenían proyectos de vida diferentes.

“Lo que pasa es que también llegó un momento que él estaba haciendo otras cosas en Venezuela y yo tenía mucho tiempo haciendo cosas fuera de Venezuela, entonces yo me regreso porque me caso pero me seguía saliendo trabajo en México, en Colombia, en Estados Unidos y pues ya yo tenía esa hormiguita dentro de mí, yo quería regresar a mi país a hacer proyectos pero también quería seguir intentando y viendo qué onda. Y pues él quería quedarse en Venezuela, empezó eso y ya entre una cosa y otra pues yo dije ‘no, yo estoy muy joven’”, contó la estrella venezolana.

Luego de esta experencia, Marjorie de Sousa no ha logrdo encontrar estabilidad emocional y más después de los más duros que ha vivido en todo este proceso de separación con Julian Gil. Sin embargo, Ricardo Álamo hace años sentó cabeza junto a una guapa mujer de nombre Carolina Muizzi, con quien tiene dos hijos varones: Ricardo Andrés y Santiago.

