Marco Antonio Solís Sosa es un cantautor, músico, actor y productor musical mexicano reconocido por su extensa trayectoria que data desde 1970. Algunos de sus temas más populares son “Si no te hubieras ido” y “Si te pudiera mentir”, pero el ex integrante de Los Bukis no solo ha tenido éxito en la industria musical, sino también en otra faceta de su vida.

Solís está casado con la modelo cubana Cristy Salas desde 1993, con quien tiene cuatro hijos: Marco Antonio Solís Jr., Beatriz Adriana Solís, Alison Solís y Marla Solís, siendo esta última una de las más mediáticas en redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores.

El cantante ha demostrado en más de una oportunidad que su familia es lo más importante, razón por la que procuran pasar el mayor tiempo juntos. Es así como la menor del clan ganó relevancia, además de por el talento musical que heredó de su progenitor.

Marco Antonio Solis recibiendo una Gaviota de plata en Viña del Mar 2016 (Foto: EFE)

¿QUIÉN ES MARLA SOLIS?

Marla es la cuarta hija de Marco Antonio y Cristy Solis. La joven cumplió 21 años el pasado 19 de julio y ha incursionado en el modelaje y la música, además de las redes sociales. En su cuenta de Instagram resaltan las imágenes donde viste elegantes conjuntos, especialmente cuando acompaña a su padre a sus presentaciones.

Su estilo es muy marcado y es poseedora de una gran belleza, por lo que ha realizado trabajos como embajadora de marcas de moda.

SU CARRERA EN LA MÚSICA

Junto a su hermana, formó el dúo “Marla & Alison” y lanzó su primer tema propio titulado “Invierno triste”, así como también ha realizado colaboraciones con su padre. Hace algunos años, las jóvenes grabaron una nueva versión del tema “¿Dónde estará mi primavera?” junto a Marco Antonio, recibiendo buenas críticas.

