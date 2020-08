Marlene Favela, actriz mexicana recordada por protagonizar “ Gata salvaje ”, estuvo varios años alejada de las telenovelas debido a que el 2012 sufrió de un derrame cerebral que casi le cuesta la vida. Aunque logró recuperarse estuvo algunas semanas en terapia intensiva y fue sometida a una riesgosa intervención quirúrgica.

En febrero de 2020, la intérprete que participó en producciones como “Zorro: la espada y la rosa”, “Los herederos del Monte”, “El rostro de la venganza” y “El señor de los cielos”, contó en una entrevista con “De primera mano” los detalles de ese duro momento que le tocó vivir.

''Tuve un derrame cerebral hace 7 años y soy muy bendecida de verdad porque afortunadamente no lastimó nada, no tuve que tomar una rehabilitación o medicamento después. Más tarde se corrigió porque tenía una malformación congénita, que estaba haciendo presión con una vena. Llegué en el momento justo al hospital, porque me bajé de un avión y me empecé a sentir mal'', contó.

Marlene Favela confesó que en su momento sintió temor ante la posibilidad de no poder volver a trabajar (Foto: Marlene Favela/ Instagram)

También aprovechó la oportunidad para señalar la importancia de no automedicarse. ‘‘Algo que es bien importante es que no me automediqué, que eso es primordial porque en un derrame cerebral, si yo me hubiera automedicado, otra historia estaríamos contando. Estuve tres semanas en terapia intensiva en observación y cuando se decide operarme, me dijeron: ‘Si la operación es un éxito, vas a quedar mejor que antes porque ya no vas a tener eso’”, aseguró Marlene Favela .

'‘Me dolía mucho la cabeza y no me tomé una pastilla, no tomé nada, nos fuimos directo al hospital y fue muy chistoso porque yo siempre me imaginé un derrame cerebral que pierdes la conciencia y yo llegué caminando con mi bolsita y me dijeron ‘tienes un derrame cerebral’ y yo dije ‘esto es una broma porque me siento mal pero no es tan grave'’‘, agregó.

La actriz de 43 años también fue parte del elenco de "Rubí" (Foto: Marlene Favela/ Instagram)

LAS SECUELAS DEL DERRAME CEREBRAL DE MARLENE FAVELA

Asimismo, Marlene Favela confesó que en su momento sintió temor ante la posibilidad de no poder volver a trabajar, no obstante, los doctores se aseguraron que tendría una vida normal. En 2019, la actriz dijo al programa ‘Intrusos’ que, aunque “cambiaron muchas cosas”, no dejaron consecuencias relevantes.

“Cuando me sucede eso, obviamente cambiaron muchas cosas. Tener un derrame cerebral no es algo tan sencillo. Yo soy una mujer tremendamente afortunada porque no tuve absolutamente nada después de esa cirugía que me impidiera hacer algo”, explicó la mexicana de 43 años.

“Fui exactamente la misma persona, digo, con muchos aprendizajes de por medio. Ya ahora veo mi vida y digo ‘de verdad qué afortunada soy’”, agregó. “Cuando me sucede lo del derrame cerebral la gente me preguntaba, ‘¿cómo te ves en diez años’?, y yo me ponía a pensar en diez años, han pasado seis años de ese evento, y yo siempre me veía como una mujer plena, casada y con hijos”.