Temas como “Me va a extrañar”, “El poder de tu amor”, “Tan enamorados”, entre muchas más convirtieron a Ricardo Montaner en uno de los cantautores más queridos de América Latina, que hasta hoy se rinde ante su voz. Pero no solo su talento cautivó, a lo largo de cinco décadas, al público, sino también su carisma, por lo que muchas personas están al tanto de lo que ocurre con el argentino nacionalizado venezolano.

Y es que además de ser el pilar de una familia llena de artistas, el cantante no ha dudado en gritar a los cuatro vientos que está muy enamorado de su segunda esposa, Marlene Rodríguez, con quien lleva más de 30 años de matrimonio. Prueba del amor mutuo que se tienen, ambos han renovado sus votos hasta en seis oportunidades, demostrando que el juramento que hicieron ante el altar sigue vigente.

A continuación, te contamos quién es la pareja del intérprete de “A dónde va el amor” y todo lo que sabe de ella.

Ricardo Montaner y su esposa se han convertido ene matrimonio más sólido del medio (Foto: Marlene Rodríguez / Instagram)

TODO SOBRE MARLENE RODRÍGUEZ, LA ESPOSA DE RICARDO MONTANER

Marlene Rodríguez es la segunda esposa del cantante Ricardo Montaner, con quien tiene tres hijos: Ricky, Mauricio y Evaluna.

Su nombre completo es Marlene Salomé Rodríguez Miranda. Nació en Caracas, Venezuela, el 22 de octubre de 1964 y actualmente tiene 57 años.

Ella es la hija del principal accionista y dueño de la empresa discográfica Sonorodven, que contrató por primera vez a Montaner. Asimismo, su padre era propietario del circuito de radio más grande de Venezuela, FM Center, y productora de sus videoclips.

La segunda esposa del cantante argentino nacionalizado venezolano (Foto: Marlene Rodríguez / Instagram)

Se casa con Ricardo Montaner

Marlene Rodríguez se casó con Ricardo Montaner en 1989 y renuevan sus votos cada lustro. “Hoy, hace 32 años, me casé con este caramelo. Ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella. Hoy tenemos más proyectos que nunca, seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar. Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regaló”, escribió el artista en una publicación del 26 de agosto de 2021.

Ricardo Montaner y su esposa el día de su boda (Foto: Marlene Rodríguez / Instagram)

Es escritora

En 2018, Marlene Rodríguez publicó “Evaluna Nueva”, un libro con el que buscaba aconsejar a su última hija, así como a otras jovencitas, sobre el matrimonio. Ella quería que todas entendieran esta importante etapa de su vida.

“Cuando terminé el libro que hice para preparar a Evaluna para su nueva etapa de vida. Ricardo insistió en que lo publicara y yo no quería. Él siguió y luego de un tiempo, y con pataleta, hice caso. Los comentarios que sigo recibiendo sobre el libro son tan soñados”, publicó en su cuenta de Instagram.

Tres años después, lanzó “Evaluna Creciente” con motivo del embarazo de su hija y al igual que su anterior texto, buscaba apoyar a las mujeres que estaban esperando un bebé. Su última publicación fue un cuento infantil titulado “El día que Dios te creó” (2021).

Cuando la esposa de Ricardo Montaner compartió su último libro en sus redes sociales (Foto: Marlene Rodríguez / Instagram)

Es pintora

A la esposa de Ricardo Montaner le gusta pintar. Ella está tan agradecida con Dios y la vida que plasma en sus cuadros con pintura acrílica frases bíblicas. Marlene vende cada uno a US$ 1.500.

Cabe señalar que las ganancias obtenidas por sus obras de arte las dona para luchar contra el tráfico de niños en la India.

Ricardo Montaner, su esposa y los tres hijos que tuvo con ella (Foto: Marlene Rodríguez / Instagram)

Proyecto “El hilo rojo”

Marlene Rodríguez forma parte del proyecto “El hilo rojo”, una marca de ropa para bebés hasta los 18 meses, hecha a mano que emplea telas orgánicas y teñido artesanal.

“Ahora tenemos en nuestras manos otra historia que contar, a la que daremos forma usando telas orgánicas, empleando técnicas de teñido artesanal y con materiales de la naturaleza, pues el trabajo con textiles y procesos sostenibles para diseñar ropa de bebés es nuestro siguiente hilo”, escribió.

En sus redes sociales, la esposa de Ricardo Montaner se muestra agradecida con la vida y Dios (Foto: Marlene Rodríguez / Instagram)

