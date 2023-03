Luego de varias idas y venidas, la periodista Marta Riesco confirmó su salida de Mediaset a través de redes sociales tras el despido de la productora Unicorn Content. Eso sí, la también modelo se aseguró de anunciar a sus miles de seguidores que no se mostraba nada conforme con los motivos de su salida.

Al parecer, los rumores que ponían a Marta Riesco fuera de las pantallas de Media Set eran ciertos. No obstante, la propia periodista señaló que no se quedará de brazos cruzados tras semejante medida propiciada por Unicorn Content.

Resulta que la novia de Antonio David Flores iría hasta los tribunales con tal de, según su mirada, hacer respetar sus derechos laborales, pues siente que la citada casa productora la cesó unilateralmente de sus funciones. “No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social”, indicó Riesco en redes sociales.

La reportera española anunció a través de Instagram su despido de Unicorn Content (Foto: Marta Riesco / Instagram)

¿POR QUE FUE DESPEDIDA MARTA RIESCO?

De acuerdo a lo publicado por “El Mundo”, Unicorn Content emitió un burofax hacia su persona informándole su despido de manera inmediata. Tras ello, la también modelo de 35 años quedó en absoluto shock y evito hacer declaración ante los medios luego de su despido de Mediaset.

Riesco también indicó que optó por seguir el consejo de sus abogados y no dio declaración alguna acerca “del desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido” que tiene lugar en las próximas semanas.

Sin embargo, todo terminó por salirse de control en febrero pasado cuando Riesco retornaba a la conducción de “Fiesta”, espacio producido por Unicorn Content, durante diversos rodajes para el programa. Ahí, la originaria de Madrid volvería a tener un cruce directo con Cristina Porta, quien fue enviada por parte del programa “Sálvame”.

La presentadora apareció en distintos programas de España como "El Chiringuito" (Foto: Marta Riesco / Instagram)

Fueron varios minutos en los que ambas celebridades ibéricas discutieron en el photocall de Las Ventas en la ceremonia de San Isidro 2023, situando a Borja Prado, presidente de Mediaset España, como uno de los nombres que figura en tendencia de Twitter durante contadas horas.

Además de la tangana, Riesco denunció el acoso de los demás programas de Mediaset a través de redes sociales, en particular a “Sálvame”. Hecho que terminó zanjar la relación profesional y alguna remota posibilidad de reconciliación entre ella y sus colegas televisivos.

Así denunciaba el acoso la reportera española por parte "La Fábrica" (Foto: Marta Riesco / Instagram)

“Estamos enseñando a nuestros pequeños y adolescentes a no rendirse contra el bullying. A denunciar a los abusadores, decírselo a sus familiares. A los directores. A no silenciarse. Y ahora es justo lo que yo hago. Denunciarlo públicamente y pedir al presidente de mi trabajo que haga algo mientras me increpan y lo que se me hace al día siguiente es apartarme de mis funciones, no a los abusadores. Ese es el ejemplo real de lo que ocurre cuando intentamos que se ha justicia”, sostuvo la presentadora en uno de los videos donde acusa a “La Fábrica” de acoso laboral.

Tras esto, todo haría indicar que las denuncias públicas de la presentadora habrían sido el motivo principal de su despido de la cadena ibérica, ya que incluso fue vetada de todo espacio de Mediaset en España, llegando a prohibir toda imagen suya.

¿CUÁL FUE LA SANCIÓN A MARTA RIESCO TRAS SUS DENUNCIAS PÚBLICAS?

Como era de suponer, Marta fue incluida entre los 13 rostros vetados de Mediaset España, llegando a ser relegada a puestos de trabajo de redacción y fuera de la conducción en señal abierta.

Vale decir que, pese a que Riescos mantenía su trabajo como periodista, tampoco podía realizar directos y solo estaría netamente dedicado a la parte de escritura y edición de textos.

Entonces, ¿se avecinará una nueva guerra legal entre la periodista y la gigante cadena de España? Pues, por el momento Marta espera recibir recomendaciones de sus abogados para comenzar los ajetreos. ¡Esto parece recién comenzar!