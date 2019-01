Marvel: hija de Ricardo Arjona actuará en una cinta y ya tendría su papel definido

Cuando se dio el anuncio de que 'Morbius' oficialmente sería estrenada en el año 2020, mucho se empezó a rumorear acerca de los actores que protagonizarían la cinta, es aquí en donde Adria, hija del conocido cantante Ricardo Arjona, confirmó que se une a Marvel y Sony para ser parte de la cinta.

'Morbius' es uno de los archienemigos más poderosos del universo de Marvel y, específicamente, del buen 'Spider-Man', dejándolo en más de una ocasión al borde de la muerte. Ahora, llevado al cine, el encargado de protagonizar al 'vampiro viviente' será Jared Leto.

"💥MORBIOUS💥 Very excited to join the @sonypictures and @marvel family! Let the bloody venture begin! (Morbius, ¡muy entusiasmada de unirme a la familia de Sony y Marvel! ¡Dejemos que la aventura sangrienta comience!", fue lo que escribió Adria Arjona en su cuenta de Instagram.

Si nos ponemos a pensar en el papel que podría tener Adria Arjona podría ser el de 'Martine Bancroft', la cuál sería co-protagonista de la cinta y es que ella realizó su primera aparición en los cómics de 'The Amazing Spider-Man' número 102, de 1971 como la prometida de Michael Morbius; sin embargo, terminó siendo una de sus víctimas y se convirtió en vampiresa aunque luego traicionó al propio 'Morbius'.

La cinta estará bajo la dirección de Daniel Espinosa y será estrenada en el año 2020 como parte del universo de personajes de Marvel creado por Sony. ¿Veremos a 'Spider-Man' en la cinta?