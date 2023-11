Aunque llegó el final de la segunda temporada de “Loki”, el 9 de noviembre de 2023, hay muchas razones para no ponernos tristes, toda vez que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en español) nos tiene muchas sorpresas, pues desarrolla varios proyectos que llegarán a la pantalla. ¿De cuáles hablamos? En los siguientes párrafos, te lo comentamos.

Cabe señalar que las nuevas producciones llegarán, al igual que la serie del “Dios de las mentiras”, a la pantalla chica; es decir, a la plataforma de streaming, esto gracias al trabajo que realiza Marvel Studios con Disney+. ¿La razón? Mostrarnos personajes secundarios de proyectos anteriores como protagonistas de sus propias aventuras. ¿También estás ansioso por conocer qué series son? Aquí va la lista, que es una recopilación de ScreenRant.

1. “WHAT IF…?” - TEMPORADA 2

En “What if…?”, Jeffrey Wright como el Vigilante (Foto: Marvel Studios)

“What if…?”, la serie de antología animada estadounidense, basada en la serie de Marvel Comics del mismo nombre, llega en diciembre de 2023. Será protagonizada por Jeffrey Wright como el Vigilante, un miembro de la raza de los Vigilantes extraterrestres que observan el multiverso. Su tercera entrega está en plena producción.

2. “ECHO”

“Echo” es el spin-off de “Hawkeye” (Foto: Marvel Studios)

“Echo” es el spin-off de “Hawkeye” que llegará el 10 de enero de 2024 a Disney+. Es protagonizada por Alaqua Cox como Maya López/Echo, una nativa Choctaw estadounidense sorda que fue comandante de los Tracksuits. En la serie veremos a la protagonista regresando a su ciudad natal, donde debe acepar su pasado y reconectarse a sus raíces.

3. “X-MEN ‘97″

"X-Men '97" continuará donde terminó la serie original (Foto: Marvel Studios)

Aunque no se tiene una fecha exacta, “X-Men ‘97″ se estrena a principios de 2024 como un resurgimiento de “X-Men: La serie animada” (1992-1997). La trama continuará donde terminó la serie original. Constará de diez episodios y se desarrolla una segunda temporada.

4. “AGATHA: DARKHOLD DIARIES”

"Agatha: Darkhold Diaries" es uno de los estrenos de MCU (Foto: Marvel Studios)

“Agatha: Darkhold Diaries” llegará a Disney+ a fines de 2024. Se basa en el personaje Agatha Harkness de Marvel Comics. Es un spin-off de la serie “WandaVision” (2021). Aunque no hay muchos datos, se sabe que habrá nuevas brujas.

5. “IRONHEART”

En "Ironheart", Dominique Thorne interpreta a Riri Williams (Foto: Marvel Studios)

“Ironheart” está en etapa de postproducción. El papel será interpretado por Dominique Thorne interpreta a Riri Williams, una estudiante de ingeniería de 19 años que se convierte en superheroína, se espera que luche contra Parker.

6. “DAREDEVIL: BORN AGAIN”

En "Daredevil: Born Again", Charlie Cox interpreta el papel principal (Foto: Marvel Studios)

“Daredevil: Born Again” se encuentra filmando en este momento. La serie compartirá continuidad con las películas de la franquicia, convirtiéndose en la segunda serie centrada en el personaje después de “Daredevil” (2015–2018) de Marvel Television. Charlie Cox repite su papel como Matt Murdock / Daredevil.

7. “SPIDER-MAN: FRESHMAN YEAR & SOPHOMORE YEAR”

En "Spider-Man: Freshman Year", veremos una versión distinta de Peter (Foto: Marvel Studios)

“Spider-Man: Freshman Year” llega en cualquier momento de 2024. Esta serie y su segunda temporada confirmada “Sophomore Year” nos mostrará una versión alternativa de Peter Parker en el multiverso del MCU como su origen.

8. “MARVEL ZOMBIES”

"Marvel Zombies" también será llevada a la pantalla chica y emitida por Disney+(Foto: Marvel Studios)

“Marvel Zombies” se estrena en cualquier momento de 2024 por Disney+. Es un spin-off de “What If...?”. Se centrará en las historias de Marvel Zombies en Marvel Comics y se espera la llegada de una nueva generación de héroes.

9. “VISION QUEST”

"Vision Quest" es otro spin-off de “WandaVision” (Foto: Marvel Studios)

“Vision Quest” llegará entre 2024 y 2025. También es otro spin-off de “WandaVision”, además de “Agatha: Darkhold Diaries”. Se tratará de la versión reconstruida del cuerpo de Vision original, pese a que SWORD jugó con sus recuerdos.

10. “WONDER MAN”

"Wonder Man” será interpretado por Yahya Abdul-Mateen II (Foto: Marvel Studios)

“Wonder Man” se encuentra en proceso de filmación, por lo que no se sabe cuándo llegará a la plataforma de streaming. Yahya Abdul-Mateen II interpretará al Hombre Maravilla en su propia miniserie.

11. UNTITLED WAKANDA SERIES

En Wakanda, Danai Gurira será Okoye (Foto: Marvel Studios)

Hay una serie de Wakanda que aún no tiene título, pero se encuentra en desarrollo, aunque no se sabe cuándo llegará a la pantalla chica. Se rumora que será desarrollará tras “Wakanda to follow”. Danai Gurira confirmó su participación como Okoye, la exgeneral de Dora Milaje y actual Midnight Angel.

12. UNTITLED NOVA SERIES

Se desarrolla una serie centrada en Nova, per no hay muchos datos (Foto: Marvel Studios)

Está en desarrollo una serie centrada en el héroe de Marvel Comics Richard Rider, también conocido como Nova. No se tiene muchos detalles de la trama.