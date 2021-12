Este año, Perú se suma a Marvel Manía, la iniciativa global que año a año presenta las novedades de la franquicia, a través de un video realizado localmente con la participación de creadores de contenido locales seguidores y fanáticos de Marvel de distintas generaciones.

La producción audiovisual bajo el mensaje de Héroes Unidos, cuenta con la participación del actor Diego Muller y los creadores de contenido Phillip Chu Joy, Rodrigo Muente y las Geek Sisters.

En el video, los influencers muestran su fanatismo al probarse y divertirse con distintos juguetes, polos, accesorios y coleccionables de la franquicia. Dentro del portafolio de productos disponibles localmente se pueden encontrar juguetes y figuras de Hasbro y Lego, coleccionables Funko y Iron Studios además de vestuario y calzado de marcas como Norton, GZuck, Statement, Children`s Club, Bata y accesorios de Miniso.

Los productos del video están disponibles en tiendas y plataformas virtuales como Ripley, Phantom y Linio.

