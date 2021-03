Aunque Mary Mouser es conocida principalmente por interpretar a la hija de Daniel LaRusso, Samantha, en “Cobra Kai”, no es su único rol importante, ya que empezó su carrera actoral a los ocho años y ha participado en varias producciones televisivas y cinematográficas.

Su primera aparición fue en un episodio de “Sin rastro” en 2004. Además, fue parte de la serie de Starz Kids & Family “Eloise: The Animated Series” como la voz de Eloise y luego apareció como la niña protagonista en la película original de Hallmark Channel “A Stranger’s Heart”.

Mary Mouser prestó su voz en películas animadas como “Bambi II”, “Dragon Hunters”, “Tarzán 2”, “Pompoko” y “The Fox and the Hound 2”. Otro rol por el que es conocida es de Lacey Fleming en la serie de ABC “Body Of Proof”, asimismo, interpretó a Karen Grant, la hija de Fitz & Mellie, en la cuarta temporada de “Scandal”.

Pero eso no es lo único que tiene que saber de la actriz de 24 años. TV Over Mind compartió una lista con 10 cosas que no sabías de Mary Mouser.

1. MARY MOUSER ES YOUTUBER

Mouser es creadora de contenido y ha conseguido más de 340,000 de suscriptores en su canal de YouTube. Ella publica una amplia variedad de videos, incluidos tutoriales, storytimes y vlogs.

2. TIENE DIABETES

En 2009, la diagnosticaron diabetes tipo 1, también conocida como diabetes juvenil. Desde ese momento realizó algunos ajustes a su estilo de vida y se convirtió en una firme defensora de la concienciación y la investigación sobre esta enfermedad.

3. TIENE NOVIO

Mary Mouser tiene una relación amorosa con Brett Pierce, quien también es actor.

Brett Pierce es el novio de Mary Mouser desde hace cinco años (Foto: Instagram/ Mary Mouser)

4. LE ENCANTA CANTAR

Mouser ama cantar y está aprendiendo a tocar la guitarra, pero por el momento la música es solo un pasatiempo y no algo a lo que le gustaría dedicarse profesionalmente.

A Mary Mouser le encanta cantar (Foto: Netflix)

5. NO VIO KARATE KID

Ella admitió que vio las películas de “Karate Kid” recién cuando la escogieron como Sam en “Cobra Kai”. En una entrevista con Brief Take dijo: “Me senté con mi novio y vi películas en exceso. ¡Los ame! Terminé viéndolos unas cinco veces más durante la filmación del programa [risas].”

La actriz vio "Karate Kid"recién cuando empezó a trabajar en "Cobra Kai" (Foto: Columbia Pictures)

6. A MARY MOUSER LE ENCANTA LEER

Cuando no está revisando sus guiones o ensayando en el set la actriz pasa el tiempo leyendo enormes libros, incluso tiene una lista de cosas por leer.

7. LE GUSTARÍA TRABAJAR CON TIM BURTON

Mary Mouser también tiene una lista de proyectos que le gustaría realizar y personas con las que le gustaría trabajar, Tim Burton encabeza su lista. Además, cree que sería divertido realizar algún proyecto con Dwayne Johnson.

Mary Mouser tiene una lista de proyectos que le gustaría realizar (Foto: Netflix)

8. DANA DELANEY ES SU MENTORA

Muchas personas que la han ayudado en su formación, entre ellas su ex coprotagonista, Dana Delaney, a quien considera una mentora.

Mary Mouser considera a Dana Delaney una mentora (Foto: Instagram/ Mary Mouser)

9. FAN DE STAR WARS

Aunque no vio “Karate Kid” si vio otra popular saga, “Star Wars”, incluso es fan de la franquicia desde principios de 2019.

Mary Mouser es fan de "Star Wars" (Foto: Netflix)

10. LE APASIONA EL CUIDADO DE LA PIEL Y EL CABELLO

Mantener la piel y el cabello en buen estado son cosas muy importantes para Mary Mouser, por eso, a menudo, publica videos sobre estos temas en su canal de YouTube.