CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Más dura será la caída” (“The Harder They Fall” en su idioma original) es una película dirigida por Jeymes Samuel y protagonizada por Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz, Regina King, Delroy Lindo, Lakeith Stanfield, RJ Cyler, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi y Deon Cole. El western de Netflix narra la historia de Nat Love, quien busca vengarse del asesino de sus padres, Rufus Buck.

Cuando Nat Love descubre que su mayor enemigo es liberado de prisión reúne a su banda para localizarlo y vengarse por sus padres y por la cicatriz que le dejó en la frente. Aunque al principio solo pretende ir con el alguacil Bass Reeves, pero su novia Stagecoach Mary, el veloz Jim Beckwourth, el temperamental Bill Pickett y Cuffee se unen a su equipo.

En tanto, Trudy Smith reúne a su tripulación para liberar a Rufus Buck, quien tras regresar a Redwood y desterrar a Wiley Escoe después de que quería vender su pueblo, necesita recuperar el dinero que la banda de Nat le robó a los capuchas rojas.

Nat Love junto a su banda en "Más dura será la caída" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA”?

Mary se ofrece a visitar Redwood para averiguar los planes de Rufus y a pesar de que Nat se opone, Stagecoach se presenta ante el bandido y finge estar interesada en comprar el bar del pueblo. Sin embargo, Buck no cae en la trampa y la utiliza para atraerá su rival.

Después de torturarla un poco, Trudy ordena que asesinen a Mary si su banda no viene a buscarla hasta el amanecer. Pero antes de que pueda darse media vuelta, aparece Nat y se entrega para salvar a su novia. No obstante, eso no es suficiente para Rufus.

Para recuperar a Mary, Nat acepta robar un banco y entregarle el dinero a su enemigo. Con ayuda de su equipo se dirige al pueblo más cercano y consigue todo el dinero solicitado. Sin embargo, son conscientes de que los bandidos no entregarán a Stagecoach, así que aceptan las armas que Wiley Escoe les ofrece y se preparan para atacar.

En lugar de entregar el dinero, el alguacil provoca una pequeña explosión y los obliga a liberar a Mary, pero los hombres de Trudy no se dan por vencidos tan fácilmente y sacan sus armas para enfrentarse a Nat y al resto de su banda.

En medio del enfrentamiento mueren Jim Beckwourth, Bill Pickett y varios hombres de Rufus Buck, pero cuando Nat Love se dispone a asesinar a este último descubre su verdadera identidad y sus motivos para asesinar a su padre.

Durante años, Rufus buscó al hombre violento que arruinó su vida, que asesinó a su madre cuando ella intentaba defenderlo. Cuando finalmente lo encontró descubrió que había cambiado su apellido a Love, que tenía otra familia y que parecía alguien decente.

Nat Love descubrió que Rufus Buck también es hijo de su padre (Foto: Más dura será la caída/Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA”?

Tras revelar su verdad, Rufus confiesa que su verdadera venganza no era asesinar a su padre sino convertir a su hermano menor en todo lo que Buck intentaba dejar atrás cuando se cambió el nombre a Love. Devastado por la revelación, Nat intenta marcharse, pero Rufus lo provoca hasta que le dispara varias veces.

“Más dura será la caída” termina con Nat fingiendo su muerte con ayuda del alguacil y empezando una nueva vida junto a Mary. En tanto, Cuffee se queda con el hombre de justicia y a lo lejos Trudy Smith los observa.

“Para mí, hay una razón mucho más importante por la que no se encontró con su desaparición, por así decirlo. Mary es inteligente, no está dispuesta a matar a cualquiera, y Trudy también es inteligente. Mientras todos los hombres juegan con armas, las mujeres arrojan sus armas y lo atacan con los puños. Lo cuadran, y los hombres no hacen eso en esta película”, dijo el director Samuel a Esquire sobre su el final de la película de Netflix.

Sobre una posible secuela de “Más dura será la caída” señaló: “Volveré a hacer varias películas en lo que llamo CCU: The Cowboy Cinematic Universe. Para mí, lo único mejor que Trudy Smith es más Trudy Smith, ¿sabes a qué me refiero? Siempre voy a volver a sumergirme en el Viejo Oeste”.