Bárbara Mori saltó a la fama tras su papel protagónico en la telenovela mexicana “Rubí”, donde interpretaba a una joven atractiva y ambiciosa, que se valió de sus encantos para conquistar a toda costa al novio de su amiga, al que convenció de dejarla plantada en el altar para huir con ella.

Tras participar en aquella producción, Televisa le propuso un contrato de exclusividad, pero la actriz decidió decirle no porque quería incursionar en otros campos como el cine. Actualmente, está alejada de la televisión y abocada a su carrera en la pantalla grande, así como otros proyectos enfrentando diversos retos.

Sin embargo, con la llegada de 2020, un año difícil para todos por la pandemia a causa del coronavirus, ella tuvo que adaptarse y superar todo lo que se presentaba: no sólo tuvo que cancelar su proyecto independiente en el teatro musical, sino tuvo que despedirse de seres queridos.

Pero a pesar de las adversidades, Bárbara Mori buscó hacer cosas nuevas e hizo que su creatividad saliera a flote. Es así que ahora se prepara para debutar como guionista, productora y directora luego de su primera producción “Más fuerte que el miedo”.

Bárbara Mori es una actriz uruguaya que alcanzó la fama como Rubí a mediados de la década pasada (Foto: Bárbara Mori / Instagram)

“Terminé el guion en la pandemia, se me dio mucho la creatividad. Lo quiero dirigir el año que entra, escribí y desarrollé proyectos. Me di cuenta de lo importante que es desarrollar proyectos que tengan algo que decir, que no sean solo entretenimiento, sino que tengan un mensaje, que toquen fibras, que los seres humanos generen empatía”, manifestó según publicó El informador.

Sobre su filme dio a conocer que el punto de partida de la historia serán dos niñas, quienes serán las protagonistas y que en base a ellas girará la historia desde su infancia hasta su crecimiento.

“Las protagonistas son dos niñas pequeñitas y a partir de ellas buscaré al resto del elenco, estoy armando carpetas y ojalá se pueda filmar a finales del año que entra”, precisó.

Bárbara Mori protagonizó Rubí en el año 2004. Con este papel, se ganó la antipatía del público, aunque también su admiración por todo lo que estaba dispuesta a hacer con tal de conseguir sus objetivos (Foto: Bárbara Mori / Instagram)

BUSCA RECURSOS PARA RODAR SU PELÍCULA

En otro momento, la actriz indicó que ya está buscando fondos que le permitan iniciar el rodaje de su película que espera presentarla en México.

“Estoy reuniendo la carpeta y todo lo necesario para ver si me apoyan, pero independientemente si logro el apoyo o no, me parece súper delicado que de pronto en el Gobierno se tomen decisiones como dejar de apoyar a la cultura en México. Creo que la cultura es parte de nuestra educación y ésta es importante para desarrollar seres humanos que tomen decisiones distintas a las que están tomando el día de hoy”, finalizó.