La telenovela turca “Más hermosa que tú” (en su idioma original “Senden Daha Güzel”) aterrizó en España e hizo su debut a través de Divinity. De esta forma, la ficción protagonizada por Cemre Baysel y Burak Çelik buscará liderar el prime time de la tarde, a pesar de los contados episodios que tiene en su primera temporada.

La televisión española parece haber encontrado en las ficciones turcas su boleto al éxito y las altas cifras de audiencia. Si en su momento fue “Tierra Amarga” y “Love is in the air”, ahora es el turno de “Más hermosa que tú”, una emotiva novela que narra la aventura de una joven dermatóloga llamada Efsun (Cemre Baysel) que es abandonada por su madre cuando apenas era una niña.

No obstante, la historia empieza a cobrar color cuando la protagonista descubre el negocio familiar que posee su madre en Estambul. Rápidamente, Efsun debe acudir a la ciudad otomana para hacerse cargo de la empresa mientras su progenitora debe partir a Estados Unidos para tratar una extraña enfermedad.

Sin ahondar mucho en la trama, podemos decirte que los reencuentros familiares y la pasión son parte elemental de esta nueva entrega otomana, protagonizada por los reconocidos actores Cemre Baysel y Burak Celik.

En ese sentido, y al ver la interesante trama a desarrollarse, miles de seriéfilos y amantes de las novelas turcas siguen preguntando por el número total de episodios que serán transmitidos en España a través de Divinity.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “MÁS HERMOSA QUE TÚ”?

Contrariamente a las otras producciones de Turquía, “Más hermosa que tú” posee solo apenas una temporada , hecho notablemente extraño, pues otras novelas del mismo país de origen llegan a tener hasta 4 tandas de episodios en total.

Sea como fuere, la historia de la joven en busca de su madre parece ser uno de los estrenos a considerar en toda la parrilla de contenidos española, y promete dejar la valla en alto como lo hicieron “Madre”, “Hercai” y la mismísima “Tierra Amarga.

EL NÚMERO DE EPISODIOS DE “MÁS HERMOSA QUE TÚ”

En su emisión original en suelo turco, la novela presenta solo 14 capítulos de 2 horas en una sola temporada . Pero esto podría modificarse en territorio ibérico por una razón: el tiempo de duración por episodio.

Y es que en extensión en señal televisiva podría marcar la diferencia, pues recordemos que en España cada episodio de ficciones extranjeras puede ser dividido hasta en 3 bloques, esto debido a las 2 horas de duración que suelen poseer cada entrega otomana.





En ese sentido por lo que no sería sorpresa alguna que la extensión del melodrama pueda ser de unos meses más y prolongar su estadía en la señal de Divinity hasta mediados de setiembre.

De todas formas, y a pesar de no ser tan extensa como las otras novelas, “Más hermosa que tú” presagia un futuro alentador a través de la señal española. ¿Le alcanzará para liderar el prime time de la tarde?

