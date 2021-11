Finalmente se conocieron a los cocineros que estarán en la gran final de “MasterChef Celebrity 6″ del próximo lunes 29 de noviembre. En una edición llena de emociones, la semifinal estuvo marcada por el retiro de la galardonada actriz Verónica Forqué, quien semanas antes había decidido no participar de la recta final del talent show gastronómico y que, pese a ello, los jueces decidieron salvarla.

Así, la sexta edición de “MasterChef Celebrity” emitió su semifinal en La 1 la noche del lunes 22 de noviembre. En ella, los aspirantes no solo tuvieron que despedirse de Verónica Forqué, pues también lo hicieron con Carmina Barrios, la participante más querida del programa.

Durante el programa, el jurado tuvo preparado una gran sorpresa para los aspirantes, quienes elaboraron un plato de casquería en 75 minutos utilizando ingredientes que iban apareciendo en una cinta transportadora. Eso sí, solo tenían una oportunidad para cogerlos. Además, para esa noche especial, los platos preparados tuvieron que ser probados por sus amigos. Desde Antonio Carmona y Pitingo, a Berta Collado, Gemma Mengual, José Ramón de la Morena, Felisuco y Vicente Amigo, entre otros aparecieron en el programa para probar los platos y puntuarlos.

Verónica Forqué regresó al programa para anunciar su retiro de la comptencia en la recta final (Foto: La 1)

¿QUIÉNES SON LOS FINALISTAS DE “MASTERCHEF CELEBRITY 6″?

“MasterChef Celebrity 6″ ya tiene a sus cuatro finalistas que competirán para conseguir el ansiado premio:

David Bustamante

Belén López

Miki Nadal

Juanma Castaño

Los cuatro finalistas de la sexta edición de MasterChef Celebrity (Foto: La 1)

CARMNINA BARRIOS FUE ELIMINADA

El cansancio de Carmina Barrios le ha impedido acceder a la final, aunque llegar hasta donde ha llegado ha sido un regalo para sus compañeros y el jurado.

Belén, Bustamante y Carmina tuvieron que ganarse el pasaporte a la final en una prueba de dificultad y precisión: con alta repostería y sin margen de error.

Carmina no hizo una reproducción exacta, pero le aplaudieron su “actitud, su garra y su lucha hasta el último momento” con unas palabras que emocionaron a todos. Tras la deliberación de los jueces, Pepe Rodríguez sentenció: “El aspirante que no continúa en las cocinas es Carmina”.

Bustamante y Carmina conocen quién no seguirá más en el programa (Foto: La 1)

EL RETIRO DE VERÓNICA FORQUÉ

En la recta final de “Masterchef Celebrity 6″, la decisión de Verónica Forqué de no estar presente llamó la atención de toda la audiencia, incluso de los propios jueces y participantes del talent show gastronómico. La actriz decidió dar un paso al costado, pero ello se conocería durante la emisión de la semifinal.

En medio del programa, Forqué hizo su aparición y comunicó su decisión de retirarse definitivamente del programa: está muy cansada y ha llegado el momento de priorizar su salud mental, reveló.

“La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef. Pero esta vez hay que ser humilde y decir ‘no puedo más’, tiro un poco el delantal, pero un rato”, contó en el programa de la semifinal. “Porque yo luego durante la final cuando estemos allí aplaudiendo no me lo tendré que poner. Sí Pepe, es que no puedo más. Te quiero mucho. Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo’ tú tienes que parar’”, puntualizó.

¿CUÁNDO SERÁ EL FINAL?

El lunes 29 de noviembre sabremos quién se alza con el maletín del ganador de “Masterchef Celebrity 6″.