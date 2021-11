En el décimo programa de “Masterchef Celebrity 6″ se determinó a los finalistas del talent show de cocina más importante de España, y aunque los fanáticos están satisfechos por lo que sucedió en a prueba de eliminación también se sorprendieron por la ausencia de Verónica Forqué.

A pesar de no presentarse, la actriz galardonada con cuatro Premios Goya pasó directamente a la semifinal, lo que despertó numerosos comentarios en contra de los seguidores del reality, ya que Juanma Castaño o Miki Nadal estaban a punto de abandonar el programa.

Sin embargo, eso no sucedió. Los jueces decidieron dejar que el resto de sus compañeros también accediera a la semifinal, debido al empate que se produjo entre Nadal y Castaño. Pero ¿por qué Verónica Forqué no se presentó a la prueba eliminatoria?

No me llames mi amor, NO ME LLAMES MI AMOOOOOOR #MCCelebrity pic.twitter.com/9b9LkI6mHN — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

¿POR QUÉ VERÓNICA FORQUÉ ABANDONÓ “MASTERCHEF CELEBRITY 6″?

La decisión de la actriz española se produjo después de la extenuante prueba de exteriores del último programa de “Masterchef Celebrity 6″. Durante la prueba, Forqué una vez más discutió con sus compañeros de equipo: Miki Nadal, Belén López y Juanma Castaño.

Mientras ella insistía en probar una y otra vez la preparación, los demás se negaban. “Parece que ha venido al menú degustación”, se quejaba Castaño. Por su parte, Belén López no pudo reprimir sus gritos al ver que Verónica intentaba abrir una olla a presión que se encontraba en el fuego.

Cuando los aspirantes llegaron a las cocinas de “Masterchef Celebrity 6″ y no vieron a la veterana actriz pensaron que se trataba de una broma. Pero Pepe Rodríguez les dijo: “Veo que preguntáis por Verónica y, antes de comenzar, tengo que comunicaros que nos ha mandado un mensaje para decirnos que no se encuentra con fuerzas para venir a la prueba de eliminación, después del cocinado tan intenso de exteriores”.

Luego compartió el mensaje que Verónica Forqué envió explicando su ausencia. “No tengo buenas noticias: no me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, señaló.

Mientras Pepe decía, “te esperamos aquí la semana que viene, recupérate”, Juanma Castaño comentó lo que realmente pensaba “Tranquilidad, Vero. No te apresures. Ya vendrás a MasterChef Celebrity 7, que van a estar encantados de cocinar contigo”.