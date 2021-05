“Masumiyet” (“Inocencia”, en español), la ambiciosa producción turca de FOXTV, tuvo un rápido final, después de 13 capítulos, que ha dejado un sinsabor a sus fanáticos que se preguntan ¿Por qué la gran cadena estadounidense decidió cancelar la serie, pese a su gran acogida?

“En línea con la decisión conjunta que tomamos con el canal, nuestra serie “Inocencia” se despedirá de la pantalla con el episodio final, que se emitirá el lunes 24 de mayo. Gracias por su apoyo e interés hasta ahora. Nos encontraremos en nuevos proyectos … “, respondió la cadena de televisión en un comunicado, en el que indica que la serie no va más por el ranking de rating.

¿DE QUÉ TRATA MASUMIYET?

“Inocencia” cuenta la vida Bahar, casada y con dos hijos. Ella afronta dura circunstancias cuando su hija de 19 años se enamora del hombre equivocado. El primer amor de su Ela, no es un estudiante universitario de su edad, sino un hombre de 35 años, que es el jefe de su padre, y que además es un hombre comprometido, a punto de casarse.

FANÁTICOS INCOMPRENDIDOS

La cancelación de “Masumiyet”, no le ha caído nada bien a sus espectadores. Los datos de audiencia ubicaban a la serie dentro del Top 10 de las más vistas del país musulmán, pero eso no ha bastado para que continúe con nuevos episodios. Los fans no han tardado en tomar las redes sociales para mostrar su descontento y señalar que “Love is in the air”, (“El amor está en el aire”, en español), otra novela turca, sí fue renovada a pesar de cosechar peores números. “Si el único problema es la audiencia, Love is in the air”, debería terminar”, dicen las quejas, según recoge TV100 de Turquía.

La diferencia es la gran acogida internacional que ha tenido “Love is in the air”, que ha tenido mucho peso a la hora de su renovar más capítulos. Y es que luego de su estreno, 45 países ya se habían hecho con los derechos de la historia de Eda y Serkan Bolat. Brasil, Italia y, por supuesto, España son algunos de los países en los que la ficción es todo un éxito. Esto, lamentablemente, no ha ocurrido con “Masumiyet”, a pesar de sus buenas valoraciones en Turquía.