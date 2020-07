Hace poco se informaba que “Matrix 4″ no se lanzará hasta la primavera de 2022, gracias a una serie de cambios en las fechas de lanzamiento de los estrenos de Warner Bros. Hollywood, como la mayoría del mundo, todavía se está recuperando de la pandemia de coronavirus que detuvo las producciones en diversos países, retrasando innumerables producciones y postergando fechas de estreno para evitar más contagios.

Además, las salas de cine, como la mayoría de las empresas, todavía están cerradas, así que es posible que incluso las fechas cambien a futuro. Por lo que se sabe de la secuela de “Matrix”, Lana Wachowski dirigirá la película, y comentó que habría un seguimiento muy retorcido de lo que fue la trilogía original.

Por otro lado, también producirá y coescribirá el guión de “The Matrix 4″ junto a Aleksandar Hemon y David Mitchell. Los detalles de la trama todavía se mantienen en secreto, pero las estrellas originales Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volverán a interpretar sus papeles de Neo y Trinity, algo curioso porque se supone que habrían fallecido en la última película.

Bueno, para dar crédito a sus creadores, en realidad nunca se mostraron los cuerpos sin vida o dijeron explícitamente que habían fallecido. Tampoco hubo ceremonia de entierro para ninguno, así que técnicamente podrían estar vivos. Pero, ¿cómo sería posible que Trinity llegue a la nueva película de Matrix? Algunos fans ya crearon sus propias teorías de su regreso.

¿CÓMO PODRÍA TRINITY VOLVER A “THE MATRIX 4″?

Trinity regresaría a "The Matrix 4", pero la explicación podría estar en su videojuego canónico de por qué sigue viva

Como ya se mencionó anteriormente, Trinity fue asesinada en la tercera película de la franquicia después, al ser empalada por los escombros de un edificio por un accidente, lo que lleva a Neo a Machine City para derrotar al Agente Smith. Sin embargo, los detalles de la trama sobre The Matrix 4 y cómo Reeves o Carrie-Anne Moss regresarán se mantienen en secreto, así que, ¿cómo volverá Trinity para “The Matrix 4″?

La respuesta podría estar en “The Matrix Online” de 2005, que era un ambicioso juego multijugador. Este MMO fue lanzado como una continuación canónica de las películas con los creadores The Wachowskis dando aportes creativos, algo que no muchos han visto por no estar interesados en los juegos online.

Trinity regresaría a "The Matrix 4", pero la explicación podría estar en su videojuego canónico de por qué sigue viva (Foto: Warner bros.)

Resulta que algunos eventos importantes ocurrieron en Matrix después de que concluyó la trilogía, como el asesinato de Morpheus después de que exigió a las máquinas los restos de Neo. Los capítulos finales de la historia de The Matrix Online, antes del cierre, también incluyeron el regreso de Trinity, aunque su resurrección es complicada.

Matrix Online reveló que Neo y Trinity fueron el resultado de experimentos realizados por las máquinas para traducir el ADN humano en código sin la necesidad de una interfaz. Las máquinas eliminaron el código de Trinity de su cuerpo y en el juego aparece dentro de la Matrix como un curioso código dorado.

La Oligarquía, humanos libres que ya no tienen cuerpos reales y aparecen como figuras espeluznantes de estructura metálica, quieren recuperar este código, siendo los villanos del juego. Sin embargo, Matrix Online hace que parezca que ha desaparecido nuevamente, ya que se combina con un humano para iniciar un reinicio en la base de código de la Máquina.

Trinity regresaría a "The Matrix 4", pero la explicación podría estar en su videojuego canónico de por qué sigue viva (Foto: Warner bros.)

Si bien el estado canónico de The Matrix Online está en duda, y probablemente “The Matrix 4″ lo ignore, es posible que la película pueda reciclar conceptos del juego. El cuerpo físico de Trinity está muerto al final de la tercera película, pero es posible que la noción de The Matrix Online de que las Máquinas experimenten con el ADN del código podría ser la forma en que regresa.

Trinity podría existir dentro de Matrix sin un cuerpo en el mundo real, aunque aún queda por ver qué papel jugará en la historia. Será genial ver a Carrie-Anne Moss volver a ponerse el elegante abrigo de cuero de Trinity, pero es de esperar que The Matrix 4 al menos intente hacer que su resurrección sea creíble antes de introducirla como un elemento central de la trama.

