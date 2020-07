El empresario Mauricio Diez Canseco se solidarizó con los cómicos peruanos que hace cinco meses no la pasan nada bien, debido a que no tienen shows por la pandemia del coronavirus. En especial, se conmovió con la situación de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien reveló que hace meses no puede pagar el alquiler de su casa y podría ser desalojado.

Ante esta difícil situación que viven algunos artistas peruanos y como parte de la reapertura de sus restaurantes Rústica, el popular ‘Brad Pizza’ anunció que dará apoyo al talento nacional y, desde el lunes 3 de agosto, Bettina Oneto, Miguel Barraza, Arturo Álvarez, Manolo Rojas y ‘Melcohita’ ofrecerán shows en sus locales para alegrar a los clientes.

”Así nos ayudamos todos y a la vez le damos un poco de entretenimiento a los clientes que van a consumir. Además, buscamos la reactivación de la economía en medio de la crisis”, sostuvo el empresario en comunicado de prensa.

“Todos estarán bajo las medidas de seguridad en nuestro locales desde el momento que ingresen”, añadió.

Para seguridad de los consumidores, todos los locales de Mauricio Diez Canseco mantendrán el distanciamiento de mesas e higiene establecidos por el Gobierno, así como la reducción de aforo.

