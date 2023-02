De ser dos grandes compañeras de trabajo, ahora se han convertido en rivales mediáticas para defender su verdad. Tanto Ana María Alvarado, como Maxine Woodside se encuentran en una polémica que cada una alimentó a través de sus declaraciones y comunicados.

Todo empezó el martes 31 de enero, cuando Ana María Alvarado publicó un video en su cuenta de YouTube, el cual fue grabado en su automóvil en medio de una escena triste, pues, entre lágrimas, anunció que Maxine la había despedido de “Todo para la mujer”.

Posteriormente, Woodside hizo uso de sus cuentas de redes sociales para responder la acusación de su compañera de trabajo, asegurando que ella no había corrido a nadie y que tenía su lugar para la siguiente semana en la conducción del programa que se emite por radio Fórmula.

Maxine Woodise es la encargada del programa "Todo para la mujer" (Foto: Maxine Woodside / Instagram)

¿QUÉ COMENTÓ ANA MARÍA ALVARADO SOBRE SU SALIDA DE “TODO PARA LA MUJER”?

Con una evidente tristeza, Ana María Alvarado grabó un video en su vehículo para contar lo que había sucedido. De acuerdo a sus palabras, había sido despedida de “Todo para la mujer” por decisión de Maxine Woodside.

Es más, con sus palabras dio a entender que, desde hace un tiempo, se dio cuenta de que ya no la querían en el espacio radial debido a que Woodside prácticamente ni la miraba cuando compartían la conducción.

Así mismo resaltó su enorme pena por su salida del show y no por un tema económico, sino porque ha estado allí por 32 años, en los que hizo de todo para que el programa siempre salga adelante, así que, evidentemente, existe un gran cariño de su parte.

“Cuando llegas a un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver... En los cortes comerciales se voltea definitivamente para hablar tan solo con Shanik, pues uno se da cuenta y es obvio que ya no me quieren aquí. Entonces, pierdo mi trabajo, mi proyecto de vida, que me costará mucho trabajo reubicarme”, comentó.

LA VERSIÓN DE MAXINE WOODSIDE

Horas después de aquel video publicado, Maxine Woodside hizo lo propio y en sus redes sociales compartió un video en el que aparece ella hablando sobre las recientes declaraciones de Ana María Alvarado.

Según ella, tales palabras habían sido falsas y asegura que no la despidió y que la espera la próxima semana para que haga su acostumbrada participación de los días martes.

“Es completamente falso, yo no la corrí, nadie corrió a Anita. Ella, sigue teniendo su lugar y ahí la esperamos el próximo martes. Mañana daré más detalles en el programa”, fueron las palabras de Maxine Woodside.

pic.twitter.com/cQkEZdR8Aw — Maxine TODO PARA LA MUJER (@max_tpmoficial) February 1, 2023

ANA MARÍA ALVARADO RESPONDE A MAXINE WOODSIDE

Luego de escuchar sus declaraciones y leer su comunicado, Ana María Alvarado aprovechó una entrevista con “El gordo y la flaca” para responder a su excompañera.

Lo que afirma Alvarado es que ella no mintió con sus declaraciones iniciales y que no es la primera vez que Maxine intenta desmentirla por algo.

“Sí, me despidió el día de hoy. Ella acostumbra a que cuando digo algo me desmiente, porque ya lo había hecho. No sé cuál es el objetivo porque de que así fue, así fue. Es más, su última frase fue ‘este es el final, que triste terminarlo así’ y con eso reafirmó que me está despidiendo”, comentó la también conductora de “Sale el sol”.