Durante el mes de diciembre empezó a correr el rumor de que Maya Nazor y Santa Fe Klan terminaron su relación debido a ciertos comentarios que ser propalaron y por unas imágenes en las que se le ve al cantante con otra chica que no es la madre de su hijo. Algunos días después la noticia se confirmó, entristeciendo a sus fanáticos.

Por otro lado, hubo personas que criticaron con dureza a la pareja que acababa de convertirse en padres en junio pasado, ya que la tildaron de interesada y le exigieron, a través de las redes sociales, que explique por qué el rapero y ella habían tomado la decisión de separarse o que, al menos, diga algo al respecto.

Aunque al principio la joven de 23 años se negó a dar detalles de lo que había ocurrido en la interna de su anterior relación, tomó la decisión de contar su verdad y dejar en claro que no volverá hablar sobre eso y pidió que la respeten sin decir ese tipo de comentarios que podrían afectarla.

¿POR QUÉ SE SEPARARON?

A través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de TikTok, Maya Nazor fue hablando de su separación del cantante Santa Fe Klan. Fue allí que reveló que esa decisión fue de mutuo acuerdo.

Así mismo, la joven aseguró que es difícil todo lo que está viviendo debido a que hay personas que la han criticado muy fuerte y porque se comenta cosas que no son porque no conocen la verdad de lo sucedido.

Por último, dejó en claro que ella respeta mucho al cantante por ser el padre de su hijo, a quien ama mucho. Es más, enfatizó en el hecho de que seguirán siendo una familia por la presencia del pequeño que tiene seis meses.

“Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, indicó Maya Nazor.

Así de enamorados lucían Santa Fe Klan y Maya Nazor antes de terminar su relación (Foto: Maya Nazor / Instagram)

PIDE QUE NO SE LE CRITIQUE

A lo largo de la transmisión, también tocó el tema de los comentarios que ha recibido en las últimas semanas y afirmó que no es una interesada y que ella se enamoró de Santa Fe Klan, por lo que también tuvo un hijo con él.

“Quiero que sepan que no soy una interesada. Todo mundo lo va a seguir diciendo porque yo sé que la gente es así. Yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace y no hace, ya se los he dicho antes, ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise”, añadio.