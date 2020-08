Mayra Goñi se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Y es que -a través de su cuenta de Instagram- la cantante dio a conocer que falleció su abuelo de 98 años, quien semanas atrás fue ingresado a un hospital en Ica, donde intentaron colocarlo en un área donde había pacientes contagiados con coronavirus.

La también actriz en “Te volveré a encontrar” compartió un clip junto a un extenso mensaje en Instagram en el que dio a conocer la noticia de la muerte de su familiar y además le dedicó emotivas y conmovedoras palabras de despedida.

“Hace poco me sorprendiste en un programa con este lindo video, estabas emocionado de haber salido en televisión y tenía unas ganas inmensas de ir corriendo a abrazarte, llenarte de amor y planificar tus 100 años que esperabas con ansias para tener a tus 29 nietos, 10 bisnietos y 12 hijos contigo”,´escribió inicialmente.

“Te fuiste al cielo sin que nos podamos despedir de ti por la situación tan difícil que vivimos actualmente. Sé cuánto luchaste y te aferraste a la vida por quedarte con nosotros, ahora estás con Dios cuidándonos desde arriba y descansando en paz”, agregó Mayra Goñi.

“Fuiste un abuelo ejemplar y vivirás siempre en nuestros corazones. UN BESO AL CIELO MI ANGELITO HERMOSO, TE AMARÉ POR SIEMPRE”, finalizó su texto la artista en su publicación. En el video que acompaña el post, el nonagenario dice extrañar mucho a su nieta y asegura que Mayra es el orgullo de su familia.

Los seguidores de Mayra Goñi se solidarizaron inmediatamente con ella y, al igual que conocidos personajes como Flavia Laos, Andrés Wiese, Daniela Darcourt, le enviaron mensajes de aliento. “Querida Mayra, lo siento muchísimo”, “Te abrazo y acompaño en el dolor”, “Mi Mayri mucha fuerza hermana”, “Mi más sentido pésame mayrita”, se puede leer junto al post.

Hace algunos días, Mayra Goñi no pudo ocultar su indignación con el sistema de salud, luego que su abuelo ingresara a un hospital en Ica por una dolencia y los médicos quisieran juntarlo con pacientes con COVID-19 a pesar que no tenía el virus.

“El sistema de salud en nuestro país es lo peor, me duele que mi abuelo tenga que pasar por esto cuando no es así, pues estaríamos infectados todos los que hemos estado con él. Las personas que siempre lo cuidan de buena manera y no, ellos no están contagiados. No hay forma que él pueda estar contagiado”, dijo Mayra Goñi entre lágrimas.

