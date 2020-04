La actriz Mayra Goñi realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para mantener la comunicación con sus seguidores. Es así que reveló un difícil momento que pasó en el extranjero cuando estaba de vacaciones.

La también cantante contó que cuando tenía 20 años viajó por vacaciones al extranjero en Semana Santa. Es ahí que conoció a un taxista, quien al ver que la zona en la que estaba el hotel donde se iba a alojar no era la mejor, se ofreció a llevarla a una más tranquila.

“Fue horrible, viajé a un país y me alojé en un hotel que estaba en una zona de ‘chicas de la noche’, pero luego un taxista me contó que el lugar era ‘caliente’ y ofreció ubicarme en otra zona”, comentó la actriz.

Como tenía varias maletas, el hombre se ofreció ayudarla a cargarlas y llevarlas hasta su habitación. Sin embargo, cuando estaban afuera del cuarto, este sujeto hizo algo que ella no esperaba.

“El taxista me movilizó, al llegar al hotel me ayudó con las bolsas hasta la habitación, pero entró y cerró la puerta”, añadió. “Ahí pensé que iba a violar, empezó a decirme que le gustaba, así que solo atiné a suplicarle que no me haga daño y debo haberle dado tanta pena que se fue”, afirmó.

El hecho la impactó tanto que decidió quedarse en el hotel durante todo su viaje. “No salí del hotel hasta dos días después para irme al aeropuerto”, reveló.

