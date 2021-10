Mayrín Villanueva es una de las actrices mexicanas más famosas en el mundo de las telenovelas. Muchos elogian su trabajo realizado en la pantalla chica, pero lo que pocos conocen es que en su faceta de madre, la artista ha influido mucho en la decisión de su hijo Sebastián Poza, quien decidió convertirse en actor.

Como pocas veces, la recordada actriz de “Vecinos” se puso a contar su experiencia como madre y cómo fue que, en principio, se opuso a que su hijo se sumerja en el mundo de la actuación, siguiendo un molde que ella ha sabido confeccionar muy bien.

Entre otras cosas, Villanueva contó que no aprobaba la decisión de su hijo, Sebastián de 18 años, pues quería que viviera como cualquier chico de su edad, y no con la presión que tienen los actores por el lado del mundo de la prensa y otros factores.

LA PODEROSA RAZÓN POR LA QUE MAYRÍN VILLANUEVA NO QUERÍA QUE SU HIJO FUERA ACTOR

En una entrevista a Televisa Espectáculos, Mayrín Villanueva confesó que desde pequeño su hijo, Sebastián Poza, mostraba ya su inclinación por el mundo de la actuación. Pese a las insistencias del pequeño, la actriz siempre se negó a llevarlo a los rodajes o proyectos en los que participaba, con la sola intención de protegerlo.

“Desde que nació se veía que iba para esto. De chiquito me rogaba para que estuviera en el medio y a mí no me gustaba la idea. Yo quería que fuera un niño normal, que fuera a la escuela y que tuviera amigos, pero no pasó. Cuando era más chavo, él consiguió solo su primera audición, pero como era menor de edad, me hablaron para pedirme permiso. Me sorprendí porque yo lo tenía muy escondido en ese sentido”, contó Villanueva.

La también esposa de Eduardo Santamarina, finalizó la entrevista destacando que Sebastián se ha ganado un lugar en las telenovelas gracias a su propios esfuerzos y no por ser “el hijo de”, aspecto que la deja muy tranquila y orgullosa.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE MAYRÍN VILLANUEVA Y EDUARDO SANTAMARINA?

Durante la celebración de los Premios Platino, la actriz habló de la relación que tiene con Eduardo Santamarina, con quien se conoció en los set de grabación. Ella revela cómo han logrado empatar sus vidas, desde el punto de vista que ambos se entienden por compartir la misma profesión.

“La relación con Eduardo, pues somos pareja, pues aquí nos conocimos, así que no conocemos otra forma, y yo creo que es más fácil que cuando uno de los dos no pertenece al medio”, comentó la actriz mientras sonreía para los flashes de “HOLA”.

“Es algo bien lindo que la gente realmente siente que te conoce, y que te quieren, y a veces siento que te quieren más que los que verdaderamente te conocen, es un cariño tan bonito”, agregó la actriz mexicana.