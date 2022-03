CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el libro de Charles King titulado “Midnight at the Pera Palace: The Birth of Modern Istanbul”, “Medianoche en el Pera Palace” (“Midnight at the Pera Palace” en inglés y “Pera Palas’ta Gece Yarisi” en su idioma original) es una serie turca de Netflix protagonizada por Hazal Kaya.

La ficción creada por Emre Sahin, Kelly McPherson y Sam Anzel sigue a una joven periodista llamada Esra, que tras quedarse en un hotel histórico de Estambul viaja a 1919 gracias a una misteriosa llave. En ese momento, el entorno sociopolítico de Turquía está experimentando muchos cambios después de la Primera Guerra Mundial, así que Esra se ve envuelta en una intriga política.

El conserje del Pera Palace en la actualidad, Ahmet, intenta evitar que Esra altere el curso de la historia, pero llega algo tarde y se queda atrapado en esa época. Tras el asesinato de Peride, la mujer que evita la muerte del general Mustafa Kemal, Esra se hace pasar por esa mujer para arreglar las cosas, pero termina llamando la atención de Halit y George.

Esra llega a 1919 y conoce a Halit en el Pera Palace (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MEDIANOCHE EN EL PERA PALACE”?

Después encontrar el diario de Peride en la habitación de Fahrettin, Ahmet le informa a Esra sobre el siniestro plan de George para Estambul, así que los protagonistas de “Medianoche en el Pera Palace” se proponen evitar la muerte de Mustafa Kemal y descubrir el misterio de las llaves y los viajes en el tiempo.

Al principio Esra cree que Halit asesinó a Peride por órdenes de George, pero no tarda en descubrir que en realidad permanece al lado del general inglés para proteger al hombre que cambiará la historia de Turquía.

En tanto, Ahmet habla con Dimitri, el hombre que sabe todo sobre las llaves, y se entera de la existencia de “la puerta de la verdad”, un lugar que te permite viajar a cualquier época, pero a un costo muy alto: nunca vuelves o lo haces completamente loco.

Cuando Halit resulta herido de gravedad se revela que es el padre de Ahmet, quien viajó al futuro tras un evento trágico y no volvió a usar las llaves. Gracias a que Esra viaja en el tiempo, Halit logra salvarse, pero eso también tiene consecuencias, ya que, en 1917, Halit y Esra se encuentran y se enamoran.

Finalmente, un anillo encontrado cerca del cuerpo de Peride los lleva hasta Sonya, quien está enamorada de Halit y será la madre de Ahmet. Aunque trabaja en el Pera Palace como sirvienta, Sonya es una princesa rusa que lo perdió todo. Para recuperar su estatus se convierte en la espía de George y acepta asesinar a Esra.

Halit y Esra se enamoraron a pesar de ser de tiempos diferentes y de todo lo que eso implica (Foto: Medianoche en el Pera Palace/ Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MEDIANOCHE EN EL PERA PALACE”?

Gracias al anillo de Sonya, Ahmet descubre que cuando su madre estaba embarazada viajó por la puerta de la verdad para asesinar a Peride y no perder a Halit. Luego de evitar la muerte de Esra, interrogan a la mujer rusa y descubren los planes George.

Para detener la conspiración recurren a Resat y juntos logran deshacerse de la bomba que estaba en la embarcación de Mustafa Kemal. Salvaron a hombre que conseguirá la independencia de su país, pero aún les falta volver a su época.

Después de despedirse de Halit y la hija de Peride, que resulta ser la abuela de Esra, se disponen a volver, sin embargo, George intenta asesinarlos, así que utilizan la llave para escapar y llegan a 1995, donde encuentran a una bebé que lleva una llave y la foto de Eleni.

Al parecer se trata de Esra, quien debe encontrar la puerta de la verdad y rescatar a su madre ¿Qué pasará en la segunda temporada de “Medianoche en el Pera Palace”?