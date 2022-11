La película “Medieval” (título original: “Jan Žižka” y en inglés: “Warrior of God”) es una gran alternativa para los amantes del cine de acción, quienes podrán disfrutar de la producción en la plataforma de streaming Netflix desde el martes 8 de noviembre.

Esta cinta está dirigida por Petr Jákl y relata la historia de Jan Zizka, ícono de la República Checa del siglo XV y considerado como el “Señor de la guerra”, por haber derrotado a los ejércitos de la Orden Teutónica y el Sacro Imperio Romano Germánico.

¿Quieres saber qué intérpretes forman parte del elenco del largometraje? A continuación, conoce quién es quién en “Medieval”. Descubre, así, a los actores y personajes de esta película checa de Netflix.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA “MEDIEVAL”?

1. Ben Foster como Jan Žižka

Jan “Žižka” de Trocnov se rebeló contra la impunidad desenfrenada de un codicioso noble hambriento de poder llamado Enrique III de Rosenberg. Así, fue contratado para secuestrar a Lady Katherine, sobrina del rey de Francia y prometida de aquel aristócrata.

El protagonista de la historia está interpretado por el actor Ben Foster, famoso por darle vida a Warren Worthington III en “X-Men: The Last Stand” y a Tanner Howard en la cinta “Hell or High Water”.

Ben Foster como Jan Žižka en la película "Medieval" (Foto: Eagle Films)

2. Michael Caine como Lord Boreš

El galardonado actor Michael Caine interpreta a Lord Boreš, la mano derecha del rey Wenceslao de Luxemburgo. Este personaje es quien recluta a Jan Žižka para retener a Lady Katherine.

Michael Caine como Lord Boreš en la película "Medieval" (Foto: Eagle Films)

3. Til Schweiger como Enrique III de Rosenberg

Conocido en inglés como Lord Henry III of Rosenberg, es el noble bohemio que participó en la represión del rey Wenceslao IV. El actor alemán James Schwab le da vida a esta figura. Antes ha trabajado en producciones como “Inglourious Basterds”, “New Year’s Eve”, “The Three Musketeers” y “Muppets Most Wanted”.

Til Schweiger como Enrique III de Rosenberg en la película "Medieval" (Foto: Eagle Films)

4. William Moseley como Jaroslav

Jaroslav es el hermano de Jan Žižka. El artista inglés William Moseley, famoso por su rol como Peter Pevensie en la serie de películas de “Las Crónicas de Narnia” (”The Chronicles of Narnia”), es quien interpreta al personaje.

William Moseley como Jaroslav en la película "Medieval" (Foto: Eagle Films)

5. Matthew Goode como el rey Segismundo

El rey Segismundo de Luxemburgo (también conocido como Segismundo de Hungría) es el monarca que compite contra su hermano, el rey Wenceslao I de Bohemia, por el control de un trono vacío. Es el aliado de Enrique III de Rosenberg.

El actor Matthew Goode es reconocido por su trabajo previo en “A Discovery of Witches”, “Leap Year” y “Downton Abbey”.

Matthew Goode como el rey Segismundo en la película "Medieval" (Foto: Eagle Films)

6. Sophie Lowe como Lady Katherine

En la película, todo se complica cuando Lady Katherine y su secuestrador Jan Žižka se enamoran. Ella es interpretada por Sophie Lowe, la estrella de “The Slap”, “Once Upon a Time in Wonderland” y “The Butterfly Tree”.

Sophie Lowe como Lady Katherine en la película "Medieval" (Foto: Eagle Films)

Otros actores que forman parte del reparto:

Karel Roden como el rey Wenceslao

Roland Møller como Torak

Werner Daehn como Ulrich

Vinzenz Kiefer como Conrad

Alistair Brammer como Freddy

Magnus Samuelsson como Lars

Christopher Rygh como Mick

Guy Roberts como Cyril

David Bowles como Giovanni

Jennifer Armour como Barbara

Kevin Bernhardt como el capitán Martin

Jan Budař como Matthew

Ondřej Vetchý como Ondřej

Romana Jákl Vítová como Theresa

Ben Cristovao como Adjar

Sean Connor Renwick como David

William Lizr como Nephew

Václav Jiráček como Zdenĕk

Marek Vašut como el chambelán de Wenceslao

Viktor Krištof como Jan Hus

James Beaumont como la voz de Jan Hus

El póster de "Medieval" (Foto: Eagle Films)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “MEDIEVAL”?

La cinta estará disponible en Netflix desde el martes 8 de noviembre de 2022, por lo tanto, para disfrutar de la producción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Mira aquí el tráiler de la película “Medieval”: