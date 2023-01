Desde hace algunas semanas, a través de TikTok se han hecho viral los videos de Medio Metro, un simpático personaje que realiza bailes al ritmo de distintas canciones y con la animación de Sonido Pirata, su compañero desde sus primeras publicaciones.

Y es que José Eduardo Rodríguez Sandallo, conocido en redes sociales como “Medio Metro”, se dio a conocer por su peculiar estilo de baile en la música sonidera, siempre al ritmo y animación de Julián Ramírez, la voz oficial de “Sonido Pirata”.

Lamentablemente para sus millones de fanáticos, el duo confirmó en redes sociales su separación y adelantando que ambos iniciarán carreras en solitario en la música.

Medio Metro ha recorrido varios programas y eventos con su personaje (Foto: Periódico Al Día / Facebook)

LA SEPARACIÓN DE SONIDO PIRATA Y MEDIO METRO

A través de su cuenta de TikTok, el sonidista aclaró que ya no tenía una relación de trabajo con el personaje, además de revelar que esto fue únicamente decisión de este último y no de él.

“Necesitamos aclararlo. Mi pecho no es bodega. Yo sé que lo vas a ver, Medio Metro. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo, que acabo de marcarle a Medio Metro. Me está confirmando que él ya se va a mover solo. Lo único que quiero aclarar es que ya no nos van a ver juntos, pero por cuestión de él, no mía”, indicó.

Con esto, además, el sonidista dejó en claro que, en adelante, los contratos los manejarán de manera separada y que lo apoyó durante todo el 2022, el mejor año del dúo.

Lejos de sentirse mal por la ruptura, el sonidista indicó que se encuentra satisfecho por el crecimiento de ambos, asegurando que “ya le eché su bendición a mi chaparrito el año pasado”.

“Él me está diciendo que ya por ahí él va a agarrar sus contratos aparte, él ya se va a mover aparte, bendito sea Dios”, explicó, dejando atrás algún posible rumor de alguna pelea entre ambos.

Por su parte, Medio Metro aún no se ha pronunciado confirmando o negando lo señalado por su compañero en redes sociales.

MEDIO METRO EN LA UNAM

Desde hace algunos días, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mostró su interés por invitar al personaje para que acuda a una de las facultades de la histórica institución educativa.

A través de su cuenta de Facebook, la comunidad de estudiantes indicó que buscan contar con el personaje en la Facultad de Filosofía y Letras, por lo que proponen una comisión que contacte y recaude fondos para la presentación del personaje.

“Estamos buscando traer al Medio Metro a la Facultad de Filosofía y Letras, pero antes de hablar con algún directivo queremos saber si contamos con el apoyo de la comunidad estudiantil. Aún no se contacta directamente con la firma del Medio Metro, ya que para esto se necesita el visto bueno de las autoridades estudiantiles”, indicó.