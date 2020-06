Luego que Megan Fox diera a conocer la separación con su esposo, Brian Austin, tras más de una década de matrimonio y tres hijos en común, la actriz vuelve hacer noticia luego de ser captada en una situación comprometedora con Machine Gun Kelly.

Megan y Machine fueron fotografiados por unos paparazzi en Los Ángeles cuando salían de un bar. Ambos caminaban de la mano y, para sorpresa de muchos, cuando subieron al auto del músico se dieron un apasionado beso, sin importarles ser vistos.

Cabe precisar que, los rumores de romance entre ellos comenzaron con el videoclip “Bloody Valentine” que publicó el artista en mayo pasado.

Semanas atrás, Brian Austin Green, de 46 años, confirmó y explicó los motivos de su ruptura en uno de los episodios de su programa radiofónico. El actor contó que Fox fue quien dio el primer paso.

“Ella me dijo: ‘Me di cuenta de que cuando estaba fuera del país trabajando sola me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar’”, fueron las palabras de ella. “Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo... y así hicimos “, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Love, Victor, la nueva serie Hulu

Tráiler de Love, Victor, la nueva serie Hulu