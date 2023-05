Dentro de un mar de películas y series, es difícil escoger cuáles valen la pena ver. Además, ahora existe una amplia variedad de plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Apple TV+ y Disney+, por lo que las opciones siguen en aumento. Para hacerlo más fácil, hemos elaborado una selección de los mejores títulos que se estrenan durante la semana del 15 al 21 de mayo.

En los días anteriores, les recomendamos novedosas series como “Black Knight”, “City of Fire”, entre otras. Además, se lanzaron nuevas temporadas de programas como “Queer Eye” y “The Great”.

Asimismo, llegó al streaming una película del Día de la Madre diferente, que tiene a Jennifer López haciendo escenas de acción y pateando traseros. En esta ocasión, presentamos una selección variada que reúne temas como la maternidad, ser mujer y las complicadas relaciones familiares.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO?

1. “Angel City” (HBO Max)

Fecha de estreno: martes 16 de mayo de 2023

Crear una franquicia no es fácil, mucho menos si eres una mujer en un “deporte de hombres”. “Angel City” es una serie documental de HBO que gira en torno a un equipo profesional de fútbol femenino que se ubica en Los Ángeles, Estados Unidos. Lo que tiene de especial es que fue fundado y está dirigido por mujeres, como Natalie Portman y otras celebridades.

2. “Anna Nicole Smith: Tú no me conoces” (Netflix)

Fecha de estreno: martes 16 de mayo de 2023

Belleza y tragedia. El documental “Anna Nicole Smith: Tú no me conoces” (“Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me”) de Netflix hace un análisis de la vida de una de las mujeres más famosas de los noventas. En los medios, se habló mucho de Vickie Lynn Hogan, su carrera y su polémico matrimonio con un billonario. Como muchas veces ocurre, no todo es lo que parece.

3. “High Desert” (Apple TV+)

Fecha de estreno: miércoles 17 de mayo de 2023

Los nuevos comienzos a veces no son fáciles. En la serie “High Desert”, Peggy (Patricia Arquette) decide tener un cambio radical en su vida tras la muerte de su madre. Después de su complicado historial con las drogas, deberá dejar su cómoda vida para emprender como una investigadora privada, al mismo tiempo que se rehabilita y pasa por el duelo.

4. “Doctora Cha” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 17 de mayo de 2023

No existe límite para lo que una madre está dispuesta a sacrificar por sus hijos. En el k-drama “Doctora Cha” (“Gamyeon-ui Yeowang”), Cha Jeong-sook (Uhm Jung-hwa) renunció a convertirse en médico para dedicarse a su familia, pese a que estaba a punto de terminar la carrera. Veinte años más tarde, decide retomar sus sueños, pues estos no tienen fecha de caducidad.

5. “Ant-Man y la Avispa: Quantumanía” (Disney+)

Fecha de estreno: miércoles 17 de mayo de 2023

“Ant-Man y la Avispa: Quantumanía” (“Ant-Man and the Wasp: Quantumania”) es la tercera película acerca de Scott Lang, el superhéroe de Marvel que tiene la capacidad de alterar su tamaño gracias a una avanzada tecnología. Después de un accidente en el laboratorio, él y su familia son absorbidos al mundo cuántico, donde deberán enfrentar una grave amenaza. La cinta se estrenó el 16 de febrero de 2023 en cines, pero llegará a la plataforma de streaming de Disney+ en mayo.

6. “Xo, Kitty” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 18 de mayo de 2023

¿Cuánto puedes saber sobre el amor si eres tan solo una adolescente? En la serie “Besos, Kitty” (“XO, Kitty”), la hermana menor de Lara Jean (de la saga de “A todos los chicos”) piensa que tiene todas las respuestas. Sin embargo, cuando viaja a Corea del Sur para estudiar en el mismo internado que su difunta madre y de su novio, se dará cuenta lo complicadas que son las relaciones realmente.

7. “El silencio” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 19 de mayo de 2023

¿Le comió la lengua el gato? Seis años después de haber asesinado a sus padres, Sergio (Aron Piper) no ha pronunciado palabra alguna. En la serie “El silencio”, el convicto es puesto en libertad por buena conducta, pero es estudiado de cerca para determinar si ya no es un peligro para la sociedad y descubrir cuál fue el motivo para cometer tan atroz crimen, algo que se sigue siendo un misterio.

8. “White Men Can’t Jump” (Hulu)

Fecha de estreno: viernes 19 de mayo de 2023

No juzgues a un libro por su portada, porque puedes terminar perdiendo. “White Men Can’t Jump” es el remake de la película con el mismo nombre que se estrenó en 1992, y protagonizaron Wesley Snipes y Woody Harrelson. En esta ocasión, es el rapero Jack Harlow quien se encarga de dar vida a Jeremy, el chico blanco que juega al básquetbol mejor de lo que crees y que se aprovecha de los estereotipos para ganar algo de dinero.

9. “Papá al rescate” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 19 de mayo de 2023

Si piensas que todo está saliendo mal, ten confianza en que podría estar incluso peor. “Papá al rescate” es una película chilena-argentina que se estrenó en enero de 2023, pero llegará a Netflix en mayo del mismo año. La cinta gira en torno a Nico (Benjamín Vicuña) un hombre que se casará dentro de una semana con su novio, pero todo cambia cuando se entera de que su hija de 7 años está a punto de ser puesta en adopción después de la muerte de su madre. Tiene tan solo tres días para ir a buscarla y hará hasta lo imposible para conseguirlo.

10. “La buena mala madre” (Netflix)

Fecha de estreno: sábado 20 de mayo de 2023

Con tal de protegerlo, está dispuesta a ser odiada. En “La buena mala madre”, Choi Kang-ho (Lee Do-hyun ) no tiene una buena relación con su mamá. Después de sufrir un accidente que lo hace despertar con la mentalidad de un niño, no tiene más alternativa que volver a quedar al cuidado de su progenitora. Sin embargo, Jin Young-soon (Ra Mi-ran) no es la villana que piensa.