En las plataformas de streaming, no hay día en el que no se lance un nuevo contenido, ya sea una serie, película, documental o reality show. Sin embargo, al tener tantas opciones como Netflix, Prime Video, Hulu y muchos más, resulta difícil escoger qué ver luego de un largo día. Por ello, aquí en MAG, hemos realizado una selección para que conozcas las mejores alternativas durante la semana del 7 al 13 de agosto.

En el periodo anterior, algunos de los grandes estrenos incluyen novedades como “El clon de Tyrone”, una cautivante película de Netflix que estamos seguros estará presente en la próxima temporada de premios.

Además, hubo nuevas temporadas para series esperadas como “Minx” y “Dulces Magnolias”.

En esta ocasión, también habrá una amplia variedad que se acomode a todos los gustos, incluyendo populares series de misterio estadounidenses, hasta películas latinas, animes y taiwanesas.

"Only Murders in the Building" está protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez (Foto: Star Plus)

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE AGOSTO?

1. “Only Murders in the Building” Temporada 3 (Hulu)

Fecha de estreno: martes 8 de agosto

“Only Murders in the Building” es la serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez acerca de los misteriosos asesinatos que deben resolver. En entregas anteriores, Charles, Oliver y Mabel debían investigar en su apartamento. En esta tercera temporada, el crimen ocurre tras bambalinas de un show de Broadway. Descubre también este nuevo acertijo.

2. “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” Parte 2 (Netflix)

Fecha de estreno: martes 8 de agosto

“The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” (Parte 2) es la esperada conclusión de la película animada basada en el exitoso manga “The Seven Deadly Sins”. Sigue la historia de Tristan, hijo de Meliodas, y su esposa Elizabeth, quienes enfrentan desafíos para dominar el poder heredado. Junto a su rival Lancelot, se enfrentarán a Deathpierce para salvar la vida de la madre de Tristan. La película cierra la emocionante aventura que combina “The Seven Deadly Sins” con “Four Knights of the Apocalypse”.

3. “Amigos hasta la muerte” (Prime Video)

Fecha de estreno: miércoles 9 de agosto

“Amigos hasta la muerte” cuenta la historia de Nacho y Suso, quienes han sido mejores amigos desde siempre, pero su amistad se ve amenazada cuando Nacho comete un acto de traición al acostarse con la mujer de Suso. El rencor y el tiempo ponen a prueba su amistad, y ahora ambos se enfrentan a un dilema: ¿podrán superar esta dolorosa traición y restaurar su amistad que parecía indestructible, o el lazo que los unía se romperá para siempre? La película explora los lazos de amistad, la redención y el perdón en una historia emocionante y divertida que mantendrá a los espectadores en suspenso hasta el final.

4. “Moving” (Hulu)

Fecha de estreno: miércoles 9 de agosto

¿Hulu quiere hacerle competencia a Netflix? “Moving” es una serie coreana que sigue la historia de Bongseok y Huisoo, dos adolescentes con habilidades extraordinarias que se hacen amigos. Descubren que hay más personas como ellos, pero su vida se complica cuando un misterioso repartidor llamado Frank comienza a asesinar a personas con poderes en Seúl. El programa explora el misterio y la intriga mientras los protagonistas enfrentan peligros mortales y desentrañan secretos detrás de sus habilidades sobrenaturales.

5. “Painkiller” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 10 de agosto

“Painkiller” es una serie que narra eventos ficticios basados en hechos reales, explorando algunos de los orígenes y las consecuencias de la crisis de opioides en Estados Unidos. La serie resalta las historias de los perpetradores, las víctimas y los buscadores de la verdad, cuyas vidas se ven para siempre alteradas por la invención de OxyContin.

6. “Mi boda con un fantasma” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 10 de agosto

En la película “Mi boda con un fantasma”, la vida del policía Ming-han da un giro inesperado cuando se encuentra casado con un esposo fantasma después de encontrar un sobre misterioso. Juntos, se embarcan en una misión para resolver un crimen, combinando elementos de misterio, comedia y lo paranormal en una historia intrigante y emotiva.

7. “Love in Taipei” (Paramount+)

Fecha de estreno: jueves 10 de agosto

“Love in Taipei” da vida a la encantadora historia inspirada en la novela bestseller del New York Times, “Loveboat”. Esta cautivadora película sigue a una joven estadounidense que se embarca en una aventura transformadora de autodescubrimiento y romance al participar en un programa de inmersión cultural en Taipei, siguiendo la decisión de sus padres.

8. “Billions” Temporada 7 (Paramount+)

Fecha de estreno: viernes 11 de agosto

En la séptima temporada de la serie “Billions”, las alianzas dan un giro inesperado. Viejas heridas se convierten en armas, las lealtades son puestas a prueba y la traición alcanza proporciones épicas. Los enemigos se convierten en amigos cautelosos, y Bobby Axelrod regresa en un escenario donde las apuestas se elevan desde Wall Street hasta el mundo entero. Con las destacadas actuaciones de Paul Giamatti, Corey Stoll, Maggie Siff y Damian Lewis, esta temporada final promete llevar a los espectadores a un viaje lleno de intriga y emoción.

9. “Agente Stone” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 11 de agosto

En “Agente Stone”, Gal Gadot se mete en la piel de Rachel Stone, una agente de inteligencia cuya intrépida determinación la lleva a interponerse entre los objetivos de paz global de su organización y su recurso más valioso y, a la vez, peligroso. A medida que la trama se desarrolla, Stone se convierte en una pieza clave en un mundo de intriga y acción, donde los desafíos morales y las decisiones difíciles definen su camino.

10. “Con tacto especial” (Netflix)

Fecha de estreno: sábado 12 de agosto

En la serie coreana “Con tacto especial”, una veterinaria con habilidades psíquicas y un astuto detective forman una sorprendente alianza para resolver crímenes aparentemente menores. Sin embargo, su dinámica cambia drásticamente cuando se ven envueltos en el escalofriante misterio de un asesino en serie. A medida que desentrañan las pistas y se sumergen en la oscura psicología del asesino, su colaboración se convierte en una carrera contrarreloj para detener al criminal y evitar que más vidas se pierdan