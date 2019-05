Los mejores rituales para atraer el dinero y la abundancia a tu vida

Si es de las personas que siente que el dinero no le alcanza y tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes o que los gastos y deudas nunca terminan, no se preocupe más; a continuación, le daremos a conocer los mejores rituales para atraer la abundancia a su vida y no sufrir percances.

RITUAL QUE DA EL NIÑO PRODIGIO

Uno de los rituales que ayudan a permitir la llegada de dinero y oportunidades laborales es el que da el Niño Prodigio en Univisión. Para ello, él recomienda conseguir algunos elementos como: una llave dorada, una bolsita de tela o de estambre color naranja, un puñito de semillas de girasol, otro de ajonjolí y uno más de mostaza, granos de lenteja y maíz, una vela verde, un pedazo de papel pergamino y un bolígrafo de tinta dorada.

Una vez que tengas todo, en la bolsita naranja coloca la llave dorada dentro, luego pon los ingredientes restantes en la bolsa con la mano derecha. Antes de cerrarla, escribe con el bolígrafo de tinta dorada una petición en el pedazo de pergamino y la pones en la bolsita, y la cierras o coses con hilo naranja o verde. Tras esto, coloca la bolsita a un lado de la vela color verde encendida y pides con fe lo que necesitas. Finalmente, cuando esta se consuma di lo siguiente tres veces: “Aprovecho la chispa que hay en mí para hacer los cambios que debo de hacer” y listo. Deberás cargar tu talismán contigo para tener dinero.

No dejes que el dinero se quede corto en tu hogar y pon en práctica estos rituales. (Foto: Freepik) No dejes que el dinero se quede corto en tu hogar y pon en práctica estos rituales. (Foto: Freepik)

RITUAL DE SAN PATRICIO

Debido a que San Patricio es el santo de los atribulados por la salud, trabajo y pobreza, se recomienda tener una imagen de él, si lo que estás buscando es dinero, incrementar tus ganancias o atraer la abundancia a tu hogar.

Para que surta gran efecto, la imagen o estampita de este santo debe ser regalada, pero para que no esperes eternamente que alguien adivine que necesitas de su ayuda, puedes pedírselo a alguien cercano a ti para que te lo obsequie. Una vez que lo tengas, deberás colocar en su dedo una moneda con un agujero en el centro. Jamás deje que apunte hacia alguna ventana o puerta, porque hará el efecto contrario.

No dejes que el dinero te falte a fin de mes. (Foto: Pixabay) No dejes que el dinero te falte a fin de mes. (Foto: Pixabay)

ATRAER DINERO RÁPIDO

Para que el dinero llegue más rápido a ti, debes conseguir cinco ramas de canela, una cáscara seca de naranja, un litro de agua y una vela verde.

Una vez que tenga todo, haga hervir en el litro de agua la canela y la cáscara de naranja. Después, deje que repose y enfríe, para luego verter el líquido en un rociador. Acto seguido, encienda la vela en la sala de su casa y rocíe todas las habitaciones mientras repite: “Señor, asísteme en este momento para progresar en mi vida, para que mis caminos se abran. Dame claridad y perseverancia para lograr mis propósitos. Así sea, así sea, así es”.

Finalmente, deje encendida la vela por una hora y para apagarla no la sople, sino use una cuchara. Se recomienda hacer el ritual los martes y jueves después de las 6 de la tarde.

Aprende a abrir las puertas de la abundancia en tu hogar. (Foto: Freepik) Aprende a abrir las puertas de la abundancia en tu hogar. (Foto: Freepik)

RITUAL PARA ENCONTRAR TRABAJO Y DINERO

Este ritual es bastante sencillo. Sólo necesitas una moneda, una vela dorada, verde o blanca, y un incienso de canela.

Lo único que debes hacer es en encender la vela y el incienso, y colocar la moneda de forma tal que la cera de la vela caiga encima de ella. Cuando la vela se consuma, tomas la moneda y dices: “De esta moneda remuevo la cera y también los obstáculos en mi camino, para que el trabajo que requiero y el dinero que requiero lleguen a mí. ¡Que así sea!”.

Con la práctica de estos rituales podrás tener más dinero. (Foto: Freepik) Con la práctica de estos rituales podrás tener más dinero. (Foto: Freepik)

ATRAE EL DINERO CON ESTE RITUAL

Para este ritual debes tener una vela, 12 monedas, un plato y una naranja o mandarina. Una vez que sigas los pasos, verás cómo tu economía mejora.

Sigue las instrucciones en el siguiente orden: ubica la vela encendida en el centro un plato, para luego poner las 12 monedas a su alrededor formando un círculo. Tras ello, esparce unas gotas del jugo de naranja o mandarina a su alrededor. Se recomienda prender una vela todos los días a la misma hora, los próximos 12 días. Además, de repetirlo en la misma fecha de cada mes por tres meses.

El dinero no tiene por qué faltarte y las deudas menos aquejarte con la práctica de estos rituales. (Foto: Pixabay) El dinero no tiene por qué faltarte y las deudas menos aquejarte con la práctica de estos rituales. (Foto: Pixabay)

FIGURA DE UN ELEFANTE

Compra la figura de un elefante color blanco que tenga la trompa hacia arriba. Cuando la tengas que su trompa se dirigida al interior de tu casa o negocio, jamás viendo hacia las ventanas o puertas porque se dice que el dinero se va por estos lugares.

Cada 29 del mes, coloca un billete del valor más bajo en la trompa del elefante, doblado en dos a lo largo y repite: “Que esto se me multiplique por 100”, luego lo vuelves a doblar, ahora a lo ancho y dices: “Que esto se me multiplique por mil”.

Desdoblas el billete y lo dejas en la trompa del elefante hasta el siguiente mes y reinicia el ritual, cambiando de billete.