Melis Sezen es la actriz turca que interpreta a Derin en la telenovela “Infiel”, que está por llegar a su final en España. Su trabajo ha sobresalido en este drama turco, protagonizado por Cansu Dere y Caner Cindoruk, logrando ganar mucha popularidad a nivel internacional. De hecho, la joven de 25 años recibió buenas críticas de sus colegas y del público.

La bella artista es muy activa en sus redes sociales, donde comparte sus nuevos proyectos y su lado más íntimo. En su cuenta de Instagram, donde tiene 1,6 millones de seguidores, Melis Sezen muestra que, además de la actuación, le gusta mucho el baile. Además, es una gran amante de los animales, prueba de ello son las mascotas que tiene.

Lo cierto es que desde que saltó a la fama con “Infiel”, donde es la manzana de la discordia entre Volkan y Asya, la joven ha despertado la atención de los medios y el público. Es por ello que muchos de sus seguidores quieren saber más sobre ella en el ámbito amoroso. ¿Cómo es Melis Sezen cuando está enamorada? Aquí te lo contamos.

Melis Sezen saltó a la fama por interpretar a Derin en la telenovela turca “Infiel” (Foto: Melis Sezen/ Instagram)

ASÍ ES MELIS SEZEN CUANDO ESTÁ ENAMORADA

Melis Sezen, reconocida por interpretar a Derin en la telenovela turca “Infiel”, concedió una entrevista a la revista “InStyle”. Así lo mostro en su cuenta de Instagram, donde publicó la portada de la nueva edición.

La actriz de 25 años aparece en la portada de “In Style” luciendo un vestido blanco y unas botas negras, con un maquillaje en tono cálidos que resalta con su característico cabello rubio.

“Hola otoño”, fue la frase que utilizó Melis en la descripción de su post en Instagram. Y es que en Turquía están comenzando esa estación del año, que durará hasta noviembre.

"In Style" es una revista que ofrece contenido como moda, belleza y estilos de vida de celebridades (Foto: Melis Sezen/ Instagram)

Además de sorprender a sus seguidores por la belleza sesión de fotos que protagoniza en la revista de modas, la joven intérprete también contó detalles de su vida personal, como el amor.

Melis Sezen confesó que piensa del amor y cómo es ella cuando está enamorada: “El amor es una cosa extraña. De lo indefinible. Creo que hay otros tipos. Es realmente un estado de armonía. Soy una gran amante cariñosa”, afirmó.

“Soy una amante que ama mirarte a los ojos. A veces me siento como una mariposa de amor. Entonces me enfado conmigo misma, ‘¿Por qué te giras tanto? Yo digo: ‘¿Por qué no te detienes, muestras tanto?’. Cuando el amor brota de mí, ¿qué hago? Entonces yo creo; esto es lo más hermoso, que el amor pueda salir de nosotros. En vivo, para eso estamos aquí”, dijo la actriz turca sobre cómo es ella cuando está enamorada.