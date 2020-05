Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán, hizo una aparición televisiva en una reciente entrevista con el programa “En Boca de Todos”, donde dio detalles de sus días en tiempos de coronavirus.

Según contó en una transmisión en vivo desde su casa, ella vive estresada por las clases virtuales de sus cuatro hijos, los menores viven su etapa escolar, mientras que sus hijas mayores tratan de lidiar con la universidad.

“Créeme que estoy super estresada con las clases virtuales, son 4 en mi casa, dos en universidad y dos en colegio. Todo es en la mañana, hay un descanso por ahí y luego vuelven para hacer las tareas", explicó Klug.

En otro momento, la empresaria de 36 años recalcó que trata de ayudar a sus hijos con sus deberes estudiantiles, pero aveces resulta difícil para ella.

"Sino las saben resolver (por las tareas de sus hijos), me tengo que convertir en profesora. Me duele la cabeza porque no entiendo”, contó Melissa Klug entre risas.

La ‘Blanca de Chucuito’ vive el aislamiento social con su madre, su abuela y cuatro de sus hijos. Samahara Lobatón, su hija de 18 años, decidió tener una vida independiente y ambas no entran en detalles sobre su relación actual.

