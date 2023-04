El pasado martes 4 de abril de 2023, Anuel AA utilizó sus redes sociales, donde cuenta con más de 32,4 millones de seguidores, para admitir la paternidad de Gianella, la hija que tuvo con Melissa Vallecilla y que se negaba a reconocer.

Hasta ese momento, el autodenominado “Dios del Trap” solo admitía ser padre de Pablo Anuel, su primer hijo con Astrid Cuevas, y la pequeña Cattleya, que tuvo con la dominicana Yailin La Más viral.

Pese a que fue aplaudido por sus millones de seguidores, madre de la pequeña denunció que la celeb de Estados Unidos le impuso una condición para firmar a su hija y asumir los gastos de manutención.

El cantante urbano reconoció a su hija Gianella, pero antes cuando aún negaba a su pequeña le daba una pensión a su madre (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿QUIÉN ES MELISSA VALLECILLA, LA MADRE DE LA HIJA DE ANUEL AA?

Desde su primera aparición en junio del 2022, el interés por la identidad de Melissa Vallecilla aumentó, pues muchos de los seguidores del artista urbano se preguntaban quién era la mujer que aseguraba ser la madre de su hija.

Como se recuerda, la irrupción de la figura ocurrió mientras Anuel AA se encontraba en una relación con Yailin La Más Viral, por lo que se especuló que existió una infidelidad del trapero, que ya había sido relacionado con las influencers Roxanna Somoza y Alexandra MVP.

“Si salió que es mía, es mía. Yo soy un hombre y respetaba y respeto a mi ex pareja, la cual se dirigió en mala forma diciendo que estuvo conmigo 8 meses cuando estuvimos 5 horas. Fue solo una noche de sexo”, se defendió el cantante en sus redes sociales.

Al momento de la denuncia, Vallecilla tenía 28 años de edad y es originaria de Houston, Texas, pero que tiene raíces colombianas gracias a sus padres, por lo que conoce sobre la escena latina, incluyendo sus representantes musicales.

Aunque inicialmente contaba con más de 200 mil seguidores, debido a la polémica con Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del cantante puertorriqueño, la influencer aumentó a casi 750 mil usuarios en sus redes sociales, donde se presenta como madre de Gianella, a quien ya le creó un perfil oficial en Instagram.

Reside hace varios años en Estados Unidos (Foto: Melissa Vallecilla / Instagram)

EL GRADO DE ESTUDIOS DE MELISSA VALLECILLA

Según reveló la propia Vallecilla, se encuentra estudiando la carrera de finanzas en la Universidad de Houston y se desempeña en áreas administrativas en empresas relacionadas con el negocio del petróleo.

“Desde que empecé a ejercer mi carrera, trabajé en compañías de petróleo, en los departamentos de contabilidad. Esa carrera requiere mucho tiempo y pues ya soy mamá, así que pienso trabajar en otras cosas que también me gusten y no me quiten tanto tiempo”, comentó a People.

Si bien ha sabido destacar en el mundo de las finanzas, actualmente se encuentra trabajando en el campo de la estética, además de ser influencer y modelo.