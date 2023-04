Después de casi diez meses de nacida, Anuel AA reconoció como su hija a la pequeña Gianella, fruto de “una noche de sexo”, tal como lo aseguró el cantante urbano, con Melissa Vallecilla, quien señaló desde un inicio que sí tuvieron un romance de varios meses.

“Sí estuve mal en aquel momento que salieron manipulando la verdad y no puse las cosas claras al instante. Debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro, pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió y me fallé yo mismo a mis valores”, escribió el reguetonero en su cuenta Instagram.

Aunque ahora quiere enmendar su error, antes de que reconociera a la menor, él le había impuesto algunas condiciones a la modelo colombiana para mantener económicamente a su niña que nació en junio de 2022.

La publicación del artista urbano donde reconoce a su hija (Foto: Anuel AA / Instagram)

CUANDO MELISSA VALLECILLA HABLÓ DE LA HIJA QUE TUVO CON ANUEL AA

Desde que nació Gianella Gazmey Vallecilla, el cantante no quiso saber nada de la pequeña, a pesar de las pruebas que señalaban que era su padre. Ante el rechazo, a Melissa no le quedó más alternativa que dar una entrevista para revelar cómo lo conoció y todo lo que estaba viviendo.

La modelo La colombiana contó que conoció al Anuel AA en una fiesta del rapero Drake en septiembre de 2021, mes en el que tuvieron su primer encuentro, el cual repitieron a finales de ese mismo año. “En ese entonces yo tenía la ‘T’ [de cobre] y cuando pasó lo que pasó yo estaba segura de que no iba a haber embarazo (…). Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y no los quiso usar. ¿Por qué? No sé”, dijo al programa “Al Rojo Vivo” de Telemundo.

Una vez que se enteró de su embarazo, se lo informó al artista urbano, pero la rechazó. Incluso, antes de que nazca la bebé, él se hizo una prueba genética que lo señalaba como el progenitor, igual no quiso reconocerla. Para despejar sus dudas, se hizo otra prueba de ADN y ratificó lo que ya sabía. “Es un irresponsable (…) tiene dos pruebas de paternidad, aparte de la que nos hicimos en el embarazo, nos hicimos otra cuando ya nació la niña”, manifestó Melissa.

La modelo conoció a Anuel en una fiesta de artistas (Foto: Melissa Vallecilla / Instagram)

LOS FAMILIARES DEL CANTANTE LA APOYARON, PERO CON UNA CONDICIÓN QUE IMPUSO ANUEL AA

A pesar de que el cantante no quiso saber nada de Gianella, recibió el apoyo, además de sus familiares, del papá del Anuel AA, con el que se hizo las pruebas de ADN y se confirmaron que era su abuelo. Por ello, Vallecilla comenzó a recibir una pensión para cuidar de la bebé, aunque fue tras aceptar unas condiciones que le puso el artista: firmar un contrato de confidencialidad, no hablar con los medios y más.

“Hace un mes me llamó un abogado diciéndome que él representa a Anuel AA y me dice: ‘Emanuel quiere que tú firmes un contrato confidencial. Él te va a seguir pasando la manutención, pero él no quiere que tú salgas a hablar a los medios, no quiere que hables de la prueba que se hizo con el abuelo y quiere que le cambies el apellido a la niña’”, precisó en febrero de 2023.

Tras dar la entrevista, Melissa asumió que perdería esa manutención, algo de lo que no se ha sabido; sin embargo, luego de que Anuel AA reconociera a su hija, él le brindará todo su amor y apoyo económico.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez y me abrió los ojos a que tenía que estar presente”, escribió el rapero.