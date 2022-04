Gracias a su talento, Memo Villegas está teniendo mucho reconocimiento y se podría decir que está en uno de sus mejores momentos. Con su personaje de Teniente Harina, el artista ha lanzado su propia serie en la plataforma de Prime Video y, aunque muchos creen que su sueño es llegar a Televisa, esto no es cierto.

Es normal que muchos artistas sueñen con firmar un contrato con la televisora del Ajusco, pero Memo Villegas no es como ellos, según lo que reveló él mismo en una reciente entrevista, en la que también detalló por qué es que no siente aquella motivación o felicidad por irse a aquella productora.

En una conversación con el programa de radio que conduce Yordi Rosado, el cómico habló de todo un poco y llamó mucho la atención cuando mencionó a Televisa, asegurando que le habían ofrecido un trabajo y él prefirió no aceptar.

Teniente Harina es el personaje que interpreta Memo Villegas y que tiene su serie propia (Foto: Amazon Prime Video)

¿POR QUÉ MEMO VILLEGAS NO QUIERE TRABAJAR EN TELEVISA?

Durante la mencionada entrevista, Memo Villegas habló sobre la posibilidad de trabajar en una de las productoras de televisión más importantes de México, asegurando que ello no es algo que lo emocione mucho.

Es más, también se animó a afirmar que su decisión de no querer trabajar allí se debe a una mala experiencia que tuvo cuando ya había formado parte de ese canal.

Según lo que él mismo ha narrado, años antes en Televisa lo trataron mal, por lo que no aceptaría una oferta que venga desde la televisora del Ajusco.

“Afortunadamente hay talento, pero también hay experiencia, y la gente cree de me muero por trabajar en Televisa y yo allí no he tenido buenas experiencias antes. Ahora, que me buscan, como que un poquito digo ‘Nel’, porque cuando yo fui me trataron mal”, reveló el actor.

EL VERDADERO ORIGEN DE TENIENTE HARINA

En entrevista para el programa radiofónico de Yordi Rosado en Exa, Villegas reveló el origen del Teniente Harina. “Backdoor originalmente es un programa brasileño que se llama Porta dos fundos, ellos son los creadores y ahora lo vinieron a hacer a México. Entonces, un grupo de guionistas mexicanos los tropicaliza, pero todos los sketches los tienen en Brasil, pueden buscar de hecho el sketch de Harina brasileño”, explicó.

Respecto a la adaptación y sus aporten al personaje, el artista dijo: “Siempre hay chance para los actores de meter lo que queramos, pero en este caso lo mío es el diseño físico: diseñé hasta la inclinación de la cabeza cuando dice ¡Qué chingón!’, probé varias cosas, ir haciendo la progresión que se va poniendo hasta la madre. Todas esas cositas yo la diseñé. Pero las palabras están tal cual el guion, yo habré metido un ‘Chingón’ de más, pero todo lo demás estaba escrito por Gus Proal, el guionista que tropicalizó este”.