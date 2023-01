Después del éxito de “Boyhood”, película que se filmó durante 12 años y obtuvo seis nominaciones a los Premios Oscar, el director Richard Linklater prepara un nuevo largometraje que se grabará durante dos décadas. Se trata de “Merrily We Roll Along”, que tendrá como protagonista a Paul Mescal, que estelarizó “Aftersun”.

El nuevo proyecto del cineasta texano es una adaptación del musical homónimo de Broadway, creado por Stephen Sondheim y George Furth, que a su vez se basa en la obra homónima de 1934.

“Vi por primera vez y me enamoré de Merrily en los años 80 y no se me ocurre un lugar mejor para pasar los próximos veinte años que en el mundo de un musical de Sondheim. No me meto en esta experiencia de varios años a la ligera, pero me parece la mejor manera, quizá la única, de hacer justicia a esta historia en el cine”, señaló Linklater en un comunicado de prensa, según informó Above the Line.

Paul Mescal como Connell Waldron en la serie irlandesa "Normal People" (Foto: BBC Three/ Hulu)

¿DE QUÉ TRATA “MERRILY WE ROLL ALONG”?

“Merrily We Roll Along” narra la travesía de Franklin Shepard, un exitoso compositor musical de Broadway que deja todo para convertirse en productor de Hollywood. La historia se cuenta de forma inversa, es decir, empieza con el protagonista en la cima de su carrera y retrocede en el tiempo para contar sus inicios en la industria.

Shepard reflexiona sobre los últimos veinte años de su vida y los momentos que lo llevaron a convertirse en la persona que es. Por lo tanto, el rodaje de la película comenzará con el final.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MERRILY WE ROLL ALONG”

Tras el exito de “Normal People”, Paul Mescal asume el papel principal, Franklin Shepard, luego de que Blake Jenner (“Everybody Wants Some!!” y “Glee”) quedó fuera del proyecto meses atrás debido a la acusación de violencia doméstica por parte de su exesposa, Melissa Benoist (“Supergirl”).

Beanie Feldstein y Ben Platt también son parte del elenco de “Merrily We Roll Along”, película que producirá Blumhouse. La actriz conocida por su papel en la comedia “Neighbors 2: Sorority Rising” (2016), y por su actuación en la comedia y drama “Lady Bird”, da vida a Mary Flynn, una crítica de teatro.

Mientras que Ben Platt, recordado por interpretar a Payton Hobart en la serie de Netflix “The Politician”, Elder Arnold Cunningham en “The Book of Mormon” y a Benji Applebaum en las películas musicales “Pitch Perfect” (2012) y “Pitch Perfect 2″ (2015), asume el rol de Charley, el letrista de cabecera de Shepard.