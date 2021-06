Este 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, por eso Disney ha preparado una serie de lanzamientos e iniciativas en toda Latinoamérica. Perú se suma a la celebración con un video conmemorativo, realizado localmente, que lleva un mensaje de respeto y amor a las audiencias.

El video cuenta con la participación de creadores de contenido como Adriano Canella, Carlos Andrés Luna, Jefrey Sánchez, Sara y Atenas, Zantiago y Javiera Arnillas, intenta reflejar la unión, y el valor de la identidad personal. Este material se difundirá en redes sociales y esta iniciativa local en Perú también contará con una colección de productos alusivos a la celebración.

Contenido destacado en Disney+

El 28 de junio Disney+ destacará en su programación OUT, un corto animado de la colección SparkShorts de Pixar que presenta a Greg, quien aun teniendo una vida repleta de amor siente la necesidad de guardar un secreto, pero con la ayuda de su cachorro y un poco de magia, aprenderá que no hay nada que necesite esconder. También presentará el corto El Princesito, de la colección de Disney Launchpad que, resaltando estereotipos históricamente arraigados muchas veces aún presentes en la relación entre padres e hijos/as, invita a la reflexión de toda la familia.

Como parte de la programación destacada, también podrá verse La revolución del género, el documental que examina el rol de la ciencia, la política y la cultura en relación al tema de género, y el documental Howard, que muestra un retrato íntimo y profundo de la vida e identidad sexual de Howard Ashman, compositor responsable por los queridos clásicos de Disney durante la década del ’80 en Estados Unidos.

Programación especial en canales

National Geographic, en tanto, celebrará la Semana del Orgullo Nat Geo entre el 28 de junio y el 2 de julio, con la emisión de documentales temáticos en el canal como: American Transgender, Explorer Investigation - Cuerpos PerseguidoS, Original sin: How sex changed the world - The new normal y contenido especial en el sitio web de National Geographic Latinoamérica. La audiencia, además, podrá acompañar esta celebración desde redes sociales, con el hashtag #OrgulloNatGeo.

en tanto, celebrará la Semana del Orgullo Nat Geo entre el 28 de junio y el 2 de julio, con la emisión de documentales temáticos en el canal como: y contenido especial en el sitio web de National Geographic Latinoamérica. La audiencia, además, podrá acompañar esta celebración desde redes sociales, con el hashtag #OrgulloNatGeo. STAR Channel, STAR Premium, STAR Life, Cinecanal, FX y FXM emitirán un nuevo spot alusivo que hace foco en el amor y el respeto, al tiempo que el 28 de junio en el canal STAR Channel se podrá disfrutar de ‘STAR Pride’, un bloque con películas, entre ellas Love Simon, Billy Eliot, y Bohemian Rhapsody y episodios temáticos de Los Simpson, para reflexionar sobre estereotipos y celebrar la riqueza de la singularidad de cada persona. Y FXM Chanel el 28 de junio nos invitará a reflexionar sobre la representación de la comunidad LGBTQ+ en el cine con su ‘Especial Orgullo’, con películas como ¿Es o no es?, La jaula de los pájaros y El club de los desahuciados, entre otras.

Colección Rainbow de Disney

El público ya puede acceder a la colección Rainbow de Disney a través de comercios seleccionados de Latinoamérica. Por primera vez en Perú, este año, la colección incluye productos de consumo alusivos de Disney, Star Wars y Marvel. Los productos podrán encontrarse en Falabella y Ripley.

Como parte de su compromiso sostenido con la comunidad LGBTQ+, a través de esta colección, Disney dona fondos a distintas organizaciones en todo el mundo. En Latinoamérica, la donación será destinada a las filiales regionales de It Gets Better, una red de organizaciones sin fines de lucro que busca inspirar, acompañar y contener a jóvenes LGBTQ+, principalmente a través del storytelling (la narración de historias), la educación y el apoyo a la salud mental.

Con la donación, se desarrollará un proyecto educativo para concientizar acerca de la diversidad en la comunidad LGBTQ+ mediante la creación de una plataforma digital que contará con variedad de contenidos multimedia de interés, pensada para personas LGBTQ+, familias y profesionales de la educación.

También se harán charlas abiertas en las que se compartirán historias de personas del colectivo, con ángulos específicos de temas de interés, como: pronombres, infancia trans, diversidad en la escuela, representatividad en los medios, entre otros. Al mismo tiempo, se crearán materiales de amplificación y guías explicativas sobre estos temas, elaboradas por educadores para familias y docentes. Para conocer más sobre esta iniciativa, se puede ingresar aquí.

VIDEO DESTACADO

Miles de personas participan en la Marcha del Orgullo LGBT en Tel Aviv

Miles de personas participan en la Marcha del Orgullo LGBT en Tel Aviv